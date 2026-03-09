Projekt OL31 Vagnhärad

HOCHTIEF-Aktie fester: Bau von Bahnschnellstrecke in Schweden

10.03.26 14:42 Uhr

HOCHTIEF hat den Zuschlag für den Bau eines etwa 26 Kilometer langen Teilstücks der geplanten Eisenbahn-Hochgeschwindigkeitsstrecke Ostlänken bekommen, die südwestlich von Stockholm beginnt und bis nach Linköping führen soll.

Wer­bung

Für Eilige: KI-Zusammenfassung lesen

Wer­bung Wer­bung Das Projekt OL31 Vagnhärad umfasst Planung und Bau mehrerer Tunnel und Großbrücken sowie einer Bahnstation und hat ein Gesamtvolumen von voraussichtlich bis zu rund 900 Millionen Euro (9,5 Milliarden schwedische Kronen), wie der deutsche Baukonzern in Essen mitteilte. Die Bauphase laufe bis 2034. Im XETRA-Handel notiert die HOCHTIEF-Aktie zeitweise 4,16 Prozent höher bei 385,60 Euro. DOW JONES

Ausgewählte Hebelprodukte auf HOCHTIEF Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf HOCHTIEF Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent Wer­bung

Bildquellen: nitpicker / Shutterstock.com