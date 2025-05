Altersteilzeitangebote & Co.

Für den geplanten Abbau von 3.900 Stellen bei der Commerzbank haben Arbeitgeber und Arbeitnehmervertretung einen Rahmensozialplan und -interessenausgleich vereinbart.

Vorgesehen sind demnach insbesondere Altersteilzeitangebote und Vorruhestandsregelungen, aber auch Aufhebungsverträge mit Abfindung. Die Stellen sollen bis zum Jahr 2028 wegfallen.

Personalvorständin Sabine Minarsky sagte, die Regelungen schafften die Voraussetzung dafür, die neue Strategie "Momentum" sozialverträglich in Deutschland umzusetzen. Gesamtbetriebsratschef Sascha Uebel würdigte, dass das Rahmenregelwerk zügig vereinbart worden sei. Auf dieser Basis sollen nun bis zum Herbst Regelungen für die einzelnen Konzernbereiche getroffen werden.

Von Unicredit bedrängt

Ende 2024 zählte der Konzern weltweit 36.842 Vollzeitstellen. 3.300 Stellen sollten nach früheren Angaben bei der Commerzbank AG in Deutschland wegfallen, die 600 übrigen bei Tochtergesellschaften und teilweise im Ausland. Weltweit soll die Beschäftigtenzahl konstant bleiben.

Mit der "Momentum"-Strategie will die von der italienischen UniCredit bedrängte Commerzbank ihre Eigenständigkeit retten. Die UniCredit hatte den Teilausstieg des Bundes für einen Einstieg bei der Commerzbank genutzt und wirbt seit Monaten dafür, die Commerzbank zu einem Teil des italienischen Finanzkonzerns zu machen. An diesem Donnerstag treffen sich die Aktionäre der Commerzbank in Wiesbaden zur Hauptversammlung.

Commerzbank-Aktionäre diskutieren Übernahme-Pläne

Auch wenn UniCredit-Chef Andrea Orcel voraussichtlich nicht persönlich erscheinen wird - sein Werben um eine Übernahme der Commerzbank dürfte bei der Hauptversammlung des DAX-Konzerns ein zentrales Thema sein.

Erstmals seit 2019 findet das Aktionärstreffen wieder in Präsenz statt. Unmittelbar vor Beginn der Veranstaltung in Wiesbaden (10.00 Uhr) wollen der Commerzbank-Gesamtbetriebsrat und die Gewerkschaft Verdi mit einer "bewegten Betriebsversammlung" ihren Protest gegen das aus ihrer Sicht "feindliche" Vorgehen der italienischen Großbank bekräftigen.

Via XETRA zeigen sich Commerzbank-Papiere am Donnerstag zeitweise 1,56 Prozent tiefer bei 25,82 Euro.

