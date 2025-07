Commerzbank Aktie News: Commerzbank tendiert am Donnerstagvormittag fester

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Commerzbank zählt am Donnerstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 31,78 EUR zu.

Die Commerzbank-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:07 Uhr 0,3 Prozent im Plus bei 31,78 EUR. Die Commerzbank-Aktie zog in der Spitze bis auf 31,85 EUR an. Bei 31,79 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 90.889 Commerzbank-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (31,85 EUR) erklomm das Papier am 31.07.2025. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 0,22 Prozent über dem aktuellen Kurs der Commerzbank-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 10.08.2024 auf bis zu 12,12 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 61,88 Prozent könnte die Commerzbank-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nach 0,650 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,916 EUR je Commerzbank-Aktie. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 24,76 EUR.

Am 09.05.2025 lud Commerzbank zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2025 endete. Das EPS wurde auf 0,73 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,62 EUR je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Commerzbank mit einem Umsatz von insgesamt 6,15 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,43 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 4,34 Prozent verringert.

Commerzbank dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2025 voraussichtlich am 06.08.2025 präsentieren. Die Vorlage der Q2 2026-Ergebnisse wird von Experten am 12.08.2026 erwartet.

Experten taxieren den Commerzbank-Gewinn für das Jahr 2025 auf 2,40 EUR je Aktie.

