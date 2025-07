Commerzbank Aktie News: Commerzbank am Mittwochvormittag im Aufwind

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Commerzbank. Die Commerzbank-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 30,45 EUR.

Das Papier von Commerzbank legte um 09:07 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 30,45 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Commerzbank-Aktie bei 30,49 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 30,36 EUR. Der Tagesumsatz der Commerzbank-Aktie belief sich zuletzt auf 173.991 Aktien.

Am 09.07.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 30,74 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 0,95 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Commerzbank-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 10.08.2024 bei 12,12 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 60,21 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenausschüttung für Commerzbank-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,650 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,916 EUR belaufen. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 24,76 EUR an.

Am 09.05.2025 lud Commerzbank zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2025 endete. Es stand ein EPS von 0,73 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Commerzbank noch ein Gewinn pro Aktie von 0,62 EUR in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 6,15 Mrd. EUR, gegenüber 6,43 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 4,34 Prozent präsentiert.

Commerzbank dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2025 voraussichtlich am 06.08.2025 präsentieren. Experten erwarten die Q2 2026-Kennzahlen am 12.08.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Commerzbank-Gewinn in Höhe von 2,40 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

