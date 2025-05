Experte bullish

Die Aktie von Super Micro feuert an der Börse ein Kursfeuerwerk ab. Anleger feiern dabei eine überaus wohlwollende Analystenstimme.

• Raymond James erstmals mit Analysteneinschätzung zu Super Micro

• Aktie mit Kursfeuerwerk an der NASDAQ

• Einschätzung sorgt für frischen Optimismus



Einen Kurssprung um 16,02 Prozent auf 38,89 US-Dollar feiert die Super Micro-Aktie an der NASDAQ am Dienstag. Und auch am Mittwoch scheint die Kauflaune der Anleger ungebrochen: Vorbörslich zeichnet sich ein weiteres Plus von 9,8 Prozent auf 42,70 US-Dollar ab.

Dass Anleger nach einer durchwachsenen Kursperformance in den letzten drei Monaten wieder Mut fassen, ist einem Analysten zu verdanken.

Raymond James überaus bullish

Der Finanzdienstleister Raymond James hat die Super Micro Computer-Aktie erstmals beurteilt und direkt eine optimistische Bewertung abgegeben. Der KI-Serverhersteller habe sich "zum Marktführer entwickelt", so das Urteil der Analysten in einer Investorennotiz, aus der "Investing" zitiert. Das Unternehmen habe neun Prozent Marktanteil in einem 145 Milliarden US-Dollar schweren Markt für KI-Plattformen. Dieser Anteil könnte zudem weiter steigen, zeigen sich die Experten zuversichtlich. Sie verpassten dem Anteilsschein des Technologieunternehmens ein "Outperform"-Rating und legten das Kursziel bei 41 US-Dollar fest. In ebendiese Regionen stieg die Super Micro-Aktie nach Bekanntwerden der Analystenstimme denn auch.

Positive Analystenbewertungen zuletzt Mangelware

Bei Anlegern scheint Raymond James mit seiner positiven Aktienbeurteilung ein Vakuum gefüllt zu haben. Denn zuletzt war von Expertenseite wenig Positives über die Super Micro-Aktie zu hören gewesen. Nachdem das Unternehmen im Februar seine Umsatzprognose gesenkt hatte, senkten Analysten reihenweise ihre Kursziele für den ohnehin schwankungsreichen Anteilsschein. Die jüngste Quartalsbilanz sorgte dann abermals für Enttäuschungen und setzte die Aktie zusätzlich unter Druck. Dass Super Micro ein drohendes Delisting in letzter Minute verhindern konnte, brachte keine dauerhafte Erleichterung unters Anlegervolk.

Entsprechend durchwachsen fällt dann auch die durchschnittliche Analystenbewertung aus. Von 12 Ratings bei TipRanks lauten nur sechs auf "Kaufen", fünf weitere Analysten raten immerhin zum "Halten" der Aktie, während ein Experte eine "Sell"-Bewertung vergeben hat. Besonders optimistisch ist man bei Loop Capital, wo man der Super Micro-Aktie ein Kursziel von 70 US-Dollar verpasst hat. Deutlich weniger - nämlich nur 29 US-Dollar - traut man dem Anteilsschein unterdessen bei Barclays zu.



