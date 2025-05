Daimler Truck-Aktie: Deutsche Bank AG gibt Buy-Bewertung bekannt

Aktienempfehlung

Hier sind die Resultate der gründlichen Untersuchung der Daimler Truck-Aktie durch Deutsche Bank AG.

Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Daimler Truck von 47 auf 44 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Nutzfahrzeughersteller habe im vergangenen Quartal dank eines sehr starken US-Geschäfts und positiver Effekte aus Garantieerleichterungen nicht so schwach wie befürchtet abgeschnitten, schrieb Nicolai Kempf in einem am Donnerstag vorliegenden Rückblick auf die Zahlen. Er begrüße die ermutigenden Aussagen zum laufenden Quartal. Allerdings hänge die Erreichung der Jahresziele von einer Auftragserholung in Nordamerika ab - dies bleibe vor dem Kapitalmarkttag im Juli entscheidend für die Aktie.

Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die Daimler Truck-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse

Die Daimler Truck-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 13:11 Uhr 0,4 Prozent im Minus bei 40,67 EUR. Somit hat die Aktie noch Luft nach oben: 8,19 Prozent gerechnet zum ausgegebenen Kursziel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 462.954 Daimler Truck-Aktien. Seit Anfang des Jahres 2025 legte die Daimler Truck-Aktie um 10,4 Prozent zu. Voraussichtlich am 01.08.2025 dürfte Daimler Truck Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.05.2025 / 08:02 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.