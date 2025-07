Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck verbilligt sich am Vormittag

Daimler Truck im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Daimler Truck. Die Aktionäre schickten das Papier von Daimler Truck nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,5 Prozent auf 43,05 EUR.

Werte in diesem Artikel

Um 09:07 Uhr fiel die Daimler Truck-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,5 Prozent auf 43,05 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte Daimler Truck-Aktie bei 42,94 EUR. Bei 43,13 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via XETRA 42.410 Daimler Truck-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 45,33 EUR. Dieser Kurs wurde am 06.03.2025 erreicht. Derzeit notiert die Daimler Truck-Aktie damit 5,03 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 29,61 EUR fiel das Papier am 12.09.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 31,22 Prozent.

Nachdem Daimler Truck seine Aktionäre 2024 mit 1,90 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,79 EUR je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Daimler Truck-Aktie bei 45,56 EUR.

Am 13.05.2025 äußerte sich Daimler Truck zu den Kennzahlen des am 31.03.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 0,99 EUR gegenüber 1,00 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 6,14 Prozent auf 12,45 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 13,26 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird für den 01.08.2025 terminiert. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 06.11.2026 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass Daimler Truck im Jahr 2025 3,84 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Daimler Truck-Aktie

DAX 40-Wert Daimler Truck-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Daimler Truck von vor einem Jahr abgeworfen

Daimler Truck-Aktie kaum verändert: Betriebsrat pocht auf Einhaltung der Sparvereinbarungen

Mercedes-Benz-Aktie zeigt sich unbeeindruckt von Großauftrag für Daimler Buses