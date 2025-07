Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck verbilligt sich am Mittwochnachmittag

Kurs der Daimler Truck

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Daimler Truck. Die Daimler Truck-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,7 Prozent auf 42,94 EUR.

Die Daimler Truck-Aktie gab im XETRA-Handel um 15:52 Uhr um 0,7 Prozent auf 42,94 EUR nach. Im Tief verlor die Daimler Truck-Aktie bis auf 42,81 EUR. Bei 43,13 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 503.765 Daimler Truck-Aktien den Besitzer.

Am 06.03.2025 markierte das Papier bei 45,33 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Daimler Truck-Aktie ist somit 5,57 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 12.09.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 29,61 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 31,04 Prozent würde die Daimler Truck-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Zuletzt erhielten Daimler Truck-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,90 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,79 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 45,56 EUR für die Daimler Truck-Aktie.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Daimler Truck am 13.05.2025 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,99 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,00 EUR je Aktie vermeldet. Daimler Truck hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 12,45 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 6,14 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 13,26 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Am 01.08.2025 dürfte die Q2 2025-Bilanz von Daimler Truck veröffentlicht werden. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 06.11.2026.

In der Daimler Truck-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 3,84 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

