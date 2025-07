Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck tritt am Vormittag auf der Stelle

Fokus auf Aktienkurs

Wenig Veränderung zeigt am Donnerstagvormittag die Aktie von Daimler Truck. Kaum Ausschläge verzeichnete die Daimler Truck-Aktie im XETRA-Handel und tendierte zuletzt bei 42,88 EUR.

Kaum Bewegung ließ sich um 09:06 Uhr bei der Daimler Truck-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 42,88 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Daimler Truck-Aktie bei 43,02 EUR. Die Abwärtsbewegung der Daimler Truck-Aktie ging bis auf 42,69 EUR. Bei 42,84 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden via XETRA 18.059 Daimler Truck-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 06.03.2025 bei 45,33 EUR. 5,71 Prozent Plus fehlen der Daimler Truck-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 12.09.2024 bei 29,61 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 30,95 Prozent.

Nachdem Daimler Truck seine Aktionäre 2024 mit 1,90 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,79 EUR je Aktie ausschütten. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 45,56 EUR für die Daimler Truck-Aktie.

Daimler Truck gewährte am 13.05.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,99 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,00 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Daimler Truck hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 12,45 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 6,14 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 13,26 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Daimler Truck dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2025 voraussichtlich am 01.08.2025 präsentieren. Die Veröffentlichung der Daimler Truck-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 06.11.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,84 EUR je Daimler Truck-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Daimler Truck-Aktie

DAX 40-Wert Daimler Truck-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Daimler Truck von vor einem Jahr abgeworfen

Daimler Truck-Aktie kaum verändert: Betriebsrat pocht auf Einhaltung der Sparvereinbarungen

Mercedes-Benz-Aktie zeigt sich unbeeindruckt von Großauftrag für Daimler Buses