Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck am Nachmittag stabil

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Donnerstagnachmittag die Aktie von Daimler Truck. Bei der Daimler Truck-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 35,13 EUR.

Zum Vortag unverändert notierte die Daimler Truck-Aktie um 15:52 Uhr im XETRA-Handel bei 35,13 EUR. Die Daimler Truck-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 35,30 EUR. Die Daimler Truck-Aktie gab in der Spitze bis auf 34,89 EUR nach. Mit einem Wert von 34,96 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 316.888 Daimler Truck-Aktien den Besitzer.

Bei 45,33 EUR markierte der Titel am 06.03.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 29,04 Prozent hinzugewinnen. Am 07.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 30,78 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Daimler Truck-Aktie 14,13 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 1,90 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,64 EUR je Daimler Truck-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Daimler Truck-Aktie bei 43,33 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Daimler Truck am 31.07.2025 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,36 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Daimler Truck ein EPS von 0,93 EUR je Aktie vermeldet. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 12,39 Prozent auf 11,67 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 13,33 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 07.11.2025 terminiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 06.11.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Daimler Truck einen Gewinn von 3,46 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

