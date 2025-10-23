DAX24.103 -0,2%Est505.646 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,88 -0,2%Nas22.740 -0,9%Bitcoin94.172 +1,5%Euro1,1595 -0,2%Öl65,56 +1,9%Gold4.118 +0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Beyond Meat A2N7XQ TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Rheinmetall 703000 SAP 716460 NVIDIA 918422 Tesla A1CX3T DroneShield A2DMAA RENK RENK73 D-Wave Quantum A3DSV9 TeamViewer A2YN90 Siemens Energy ENER6Y Infineon 623100 Volkswagen (VW) vz. 766403 Plug Power A1JA81 thyssenkrupp 750000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX schwächelt -- SAP-Zahlen enttäuschen -- Tesla mit Gewinneinbruch -- TKMS, IBM, Alphabet, Beyond Meat, Novo Nordisk, Moderna, BioNTech, Plug Power, BYD im Fokus
Top News
Kühne+Nagel-Aktie tiefer: Sparprogramm nach schwierigem Quartal Kühne+Nagel-Aktie tiefer: Sparprogramm nach schwierigem Quartal
Hot Stocks heute: Trade der Woche - Long auf Merck, dem DAX-Konzern aus Darmstadt   Hot Stocks heute: Trade der Woche - Long auf Merck, dem DAX-Konzern aus Darmstadt  
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Mit 5 Sternen von Morningstar und Capital ausgezeichnet: Dieser Fonds schlägt den Weltaktienmarkt mit kollektiver Intelligenz. Jetzt mehr erfahren!

Grundsatzurteil legt Messlatte für Lohngerechtigkeit fest

23.10.25 14:15 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Daimler Truck
35,07 EUR 0,06 EUR 0,17%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

ERFURT (dpa-AFX) - Frauen müssen sich nicht mit einem Mittelwert begnügen, wenn sie eine gleiche Bezahlung wie ihre männlichen Kollegen verlangen. Sie können sich im besten Fall auch am Spitzenverdiener oder einem anderen Kollegen mit vergleichbarer Tätigkeit in ihrem Unternehmen orientieren, sollten sie den Verdacht haben, sie werden wegen ihres Geschlechtes diskriminiert. Das entschied das Bundesarbeitsgericht in Erfurt in einem Grundsatzurteil zum Gebot der Lohngleichheit von Frauen und Männern (8 AZR 300/24) in einem Fall aus Baden-Württemberg.

Wer­bung

Verhandelt wurde die Klage einer Frau aus der mittleren Führungsebene der Daimler Truck AG, die sich den Spitzenverdiener in der Riege der männlichen Abteilungsleiter als Vergleichsmaßstab auserkoren hatte. Es gelte der sogenannte Paarvergleich bei Streitigkeiten über unterschiedliche Bezahlung von Frauen und Männern, sagte die Vorsitzende Richterin des Achten Senats, Martina Ahrendt, bei der Urteilsverkündung. "Der Mittelwert ist ohne Bedeutung". Zudem sei das Entgeltsystem des Unternehmens für die Abteilungsleiterposition, die die Frau über Jahre ausübt, nicht transparent. Der Senat orientierte sich bei seinem Urteil an der europäischen Rechtsprechung.

Ein Urteil des Landesarbeitsgerichts, das sich an den von Daimler Truck erhobenen Mittelwerten (Median) für eine weibliche Vergleichsgruppe sowie einer männlichen Vergleichsgruppe orientierte, wurde vom Bundesarbeitsgericht in großen Teilen aufgehoben. Der Fall geht an das Landesarbeitsgericht zurück. Dort soll auch der Arbeitgeber Gelegenheit haben, darzulegen, welche sachlichen Gründe es für die bessere Bezahlung des männlichen Abteilungsleiters gibt./rot/DP/nas

Ausgewählte Hebelprodukte auf Daimler Truck

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Daimler Truck

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Daimler Truck

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Daimler Truck

DatumRatingAnalyst
20.10.2025Daimler Truck UnderperformBernstein Research
20.10.2025Daimler Truck BuyJefferies & Company Inc.
15.10.2025Daimler Truck NeutralGoldman Sachs Group Inc.
14.10.2025Daimler Truck OutperformRBC Capital Markets
09.10.2025Daimler Truck BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
20.10.2025Daimler Truck BuyJefferies & Company Inc.
14.10.2025Daimler Truck OutperformRBC Capital Markets
09.10.2025Daimler Truck BuyJefferies & Company Inc.
08.10.2025Daimler Truck OutperformRBC Capital Markets
06.10.2025Daimler Truck BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
15.10.2025Daimler Truck NeutralGoldman Sachs Group Inc.
09.10.2025Daimler Truck NeutralGoldman Sachs Group Inc.
01.08.2025Daimler Truck HaltenDZ BANK
01.08.2025Daimler Truck NeutralUBS AG
15.07.2025Daimler Truck NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
20.10.2025Daimler Truck UnderperformBernstein Research
01.10.2025Daimler Truck UnderperformBernstein Research
30.09.2025Daimler Truck UnderperformBernstein Research
26.09.2025Daimler Truck UnderperformBernstein Research
05.08.2025Daimler Truck UnderperformBernstein Research

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Daimler Truck nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen