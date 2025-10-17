Daimler Truck Aktie
Marktkap. 25,52 Mrd. EURKGV 10,11 Div. Rendite 5,16%
WKN DTR0CK
ISIN DE000DTR0CK8
Symbol DTGHF
Daimler Truck Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Daimler Truck auf "Buy" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. Die US-Zölle auf Nutzfahrzeuge, die am 17. Oktober beschlossen worden seien und Anfang November in Kraft träten, entsprächen weitgehend den Erwartungen, schrieb Philippe Houchois in einem am Montag vorliegenden Branchenkommentar. Unter dem Strich werte er die Bestimmungen als moderat positiv für Daimler Truck und Traton, da das Risiko eines Zollsatzes von 25 Prozent auf den Gesamtwert importierter Nutzfahrzeuge vermieden worden sei./gl/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.10.2025 / 13:14 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.10.2025 / 16:12 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Robert Way / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Daimler Truck Buy
|Unternehmen:
Daimler Truck
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
50,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
34,10 €
|Abst. Kursziel*:
46,63%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
34,57 €
|Abst. Kursziel aktuell:
44,63%
|
Analyst Name:
Philippe Houchois
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
43,38 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
