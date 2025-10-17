DAX 23.831 -1,8%ESt50 5.607 -0,8%MSCI World 4.304 +0,2%Top 10 Crypto 15,46 +4,1%Nas 22.680 +0,5%Bitcoin 95.385 +2,4%Euro 1,1661 +0,0%Öl 60,83 -0,8%Gold 4.234 -0,4%
Roche-Aktie: Weitere Erfolge in Brustkrebsstudie mit Giredestrant - FDA gibt Gazyva frei
Erholung zum Wochenstart: DAX nach massiver Talfahrt wieder über 24.000 Punkten erwartet
Daimler Truck Aktie

Marktkap. 25,52 Mrd. EUR

KGV 10,11 Div. Rendite 5,16%
WKN DTR0CK

ISIN DE000DTR0CK8

Symbol DTGHF

Jefferies & Company Inc.

Daimler Truck Buy

08:01 Uhr
Daimler Truck Buy
Aktie in diesem Artikel
Daimler Truck
34,57 EUR 0,48 EUR 1,41%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Daimler Truck auf "Buy" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. Die US-Zölle auf Nutzfahrzeuge, die am 17. Oktober beschlossen worden seien und Anfang November in Kraft träten, entsprächen weitgehend den Erwartungen, schrieb Philippe Houchois in einem am Montag vorliegenden Branchenkommentar. Unter dem Strich werte er die Bestimmungen als moderat positiv für Daimler Truck und Traton, da das Risiko eines Zollsatzes von 25 Prozent auf den Gesamtwert importierter Nutzfahrzeuge vermieden worden sei./gl/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.10.2025 / 13:14 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.10.2025 / 16:12 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Robert Way / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Daimler Truck Buy

Unternehmen:
Daimler Truck		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
50,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
34,10 €		 Abst. Kursziel*:
46,63%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
34,57 €		 Abst. Kursziel aktuell:
44,63%
Analyst Name:
Philippe Houchois 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
43,38 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Daimler Truck

08:01 Daimler Truck Buy Jefferies & Company Inc.
15.10.25 Daimler Truck Neutral Goldman Sachs Group Inc.
14.10.25 Daimler Truck Outperform RBC Capital Markets
09.10.25 Daimler Truck Buy Jefferies & Company Inc.
09.10.25 Daimler Truck Neutral Goldman Sachs Group Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu Daimler Truck

