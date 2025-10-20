Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck zeigt sich am Nachmittag freundlich

So entwickelt sich Daimler Truck

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Daimler Truck. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 2,2 Prozent auf 34,62 EUR zu.

Um 15:52 Uhr ging es für das Daimler Truck-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 2,2 Prozent auf 34,62 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Daimler Truck-Aktie bei 35,58 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 35,58 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 614.413 Daimler Truck-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 06.03.2025 bei 45,33 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 30,94 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Daimler Truck-Aktie. Am 07.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 30,78 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 11,09 Prozent.

Zuletzt erhielten Daimler Truck-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,90 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,64 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Daimler Truck-Aktie bei 43,56 EUR.

Am 31.07.2025 lud Daimler Truck zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Es stand ein EPS von 0,36 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Daimler Truck noch ein Gewinn pro Aktie von 0,93 EUR in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 11,67 Mrd. EUR – eine Minderung von 12,39 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 13,33 Mrd. EUR eingefahren.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Daimler Truck wird am 07.11.2025 gerechnet. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können Daimler Truck-Anleger Experten zufolge am 06.11.2026 werfen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 3,49 EUR je Aktie in den Daimler Truck-Büchern.

Redaktion finanzen.net

