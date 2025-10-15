ANALYSE-FLASH: Goldman senkt Ziel für Daimler Truck auf 33 Euro - 'Neutral'
Werte in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Daimler Truck nach der Veröffentlichung von Auslieferungszahlen von 35 auf 33 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der Lkw-Bauer habe enttäuscht, schrieb Daniela Costa in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Einfuhrzölle der USA dürften zu Marktanteilsverlusten führen./la/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2025 / 11:12 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Nachrichten zu Daimler Truck
Analysen zu Daimler Truck
|Datum
|Rating
|Analyst
|12:11
|Daimler Truck Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.10.2025
|Daimler Truck Outperform
|RBC Capital Markets
|09.10.2025
|Daimler Truck Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.10.2025
|Daimler Truck Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.10.2025
|Daimler Truck Outperform
|RBC Capital Markets
