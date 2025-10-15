DAX24.237 ±0,0%Est505.621 +1,3%MSCI World4.289 +0,3%Top 10 Crypto15,40 ±0,0%Nas22.522 -0,8%Bitcoin96.461 -1,2%Euro1,1625 +0,1%Öl62,47 +0,3%Gold4.199 +1,4%
Heute im Fokus
Hoffnung auf US-Zinssenkungen: DAX leicht im Plus -- China-Exportbeschränkungen lasten auf Rheinmetall, RENK und HENSOLDT -- NEL, BASF, D-Wave, DroneShield, BYD, AMD, Alibaba im Fokus
Top News
Bitcoin als Reservewährung neben Gold? Deutsche Bank sieht Potenzial bis 2030 Bitcoin als Reservewährung neben Gold? Deutsche Bank sieht Potenzial bis 2030
ASML-Aktie gesucht: Dank Boom bei KI-Ausgaben starke Auftragseingänge verzeichnet ASML-Aktie gesucht: Dank Boom bei KI-Ausgaben starke Auftragseingänge verzeichnet
ANALYSE-FLASH: Goldman senkt Ziel für Daimler Truck auf 33 Euro - 'Neutral'

15.10.25 12:30 Uhr
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Daimler Truck nach der Veröffentlichung von Auslieferungszahlen von 35 auf 33 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der Lkw-Bauer habe enttäuscht, schrieb Daniela Costa in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Einfuhrzölle der USA dürften zu Marktanteilsverlusten führen./la/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2025 / 11:12 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

Analysen zu Daimler Truck

DatumRatingAnalyst
12:11Daimler Truck NeutralGoldman Sachs Group Inc.
14.10.2025Daimler Truck OutperformRBC Capital Markets
09.10.2025Daimler Truck BuyJefferies & Company Inc.
09.10.2025Daimler Truck NeutralGoldman Sachs Group Inc.
08.10.2025Daimler Truck OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
14.10.2025Daimler Truck OutperformRBC Capital Markets
09.10.2025Daimler Truck BuyJefferies & Company Inc.
08.10.2025Daimler Truck OutperformRBC Capital Markets
06.10.2025Daimler Truck BuyJefferies & Company Inc.
02.10.2025Daimler Truck BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
12:11Daimler Truck NeutralGoldman Sachs Group Inc.
09.10.2025Daimler Truck NeutralGoldman Sachs Group Inc.
01.08.2025Daimler Truck HaltenDZ BANK
01.08.2025Daimler Truck NeutralUBS AG
15.07.2025Daimler Truck NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
01.10.2025Daimler Truck UnderperformBernstein Research
30.09.2025Daimler Truck UnderperformBernstein Research
26.09.2025Daimler Truck UnderperformBernstein Research
05.08.2025Daimler Truck UnderperformBernstein Research
01.08.2025Daimler Truck UnderperformBernstein Research

