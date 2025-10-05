Daimler Truck Aktie
Marktkap. 26,97 Mrd. EURKGV 10,11 Div. Rendite 5,16%
WKN DTR0CK
ISIN DE000DTR0CK8
Symbol DTGHF
Daimler Truck Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Daimler Truck auf "Buy" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. Die Aktien des US-Lkw-Herstellers Paccar hätten bereits den Tiefpunkt des aktuellen Branchenzyklus eingepreist, schrieb Michael Aspinall in einer am Montag vorliegenden Studie. Bei den Anteilscheinen der europäischen Lkw-Bauer sei dies noch nicht der Fall. Insgesamt dürfte die Nachrichtenlage in den USA weiterhin schwierig bleiben. Der Experte bevorzugt aktuell aus Bewertungsgründen Daimler Truck gegenüber Volvo./la/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.10.2025 / 11:26 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.10.2025 / 11:26 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Daimler Truck AG
Zusammenfassung: Daimler Truck Buy
|Unternehmen:
Daimler Truck
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
50,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
35,45 €
|Abst. Kursziel*:
41,04%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
35,72 €
|Abst. Kursziel aktuell:
39,98%
|
Analyst Name:
Michael Aspinall
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
44,25 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Daimler Truck
|20:31
|Daimler Truck Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.10.25
|Daimler Truck Buy
|Deutsche Bank AG
|02.10.25
|Daimler Truck Buy
|Jefferies & Company Inc.
|01.10.25
|Daimler Truck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.10.25
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
