DAX 24.378 +0,0%ESt50 5.629 -0,4%MSCI World 4.351 +0,3%Top 10 Crypto 17,20 +1,2%Nas 22.942 +0,7%Bitcoin 107.049 +1,5%Euro 1,1711 -0,1%Öl 65,55 +1,9%Gold 3.959 +1,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
DroneShield A2DMAA Rheinmetall 703000 Plug Power A1JA81 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Tesla A1CX3T HENSOLDT HAG000 Siemens Energy ENER6Y Novo Nordisk A3EU6F NEL ASA A0B733 D-Wave Quantum A3DSV9 BASF BASF11 Palantir A2QA4J Lufthansa 823212
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
'Shutdown' bleibt bestehen: DAX letztlich kaum bewegt -- US-Börsen uneins -- AMD und OpenAI mit Milliardendeal -- Neuer Bitcoin-Rekord -- D-Wave, DroneShield, Plug Power, Rheinmetall & Co. im Fokus
Top News
Neues Rekordhoch: Fiskalische Sorgen lassen Bitcoin weiter steigen Neues Rekordhoch: Fiskalische Sorgen lassen Bitcoin weiter steigen
Alibaba-Aktie macht Rallypause - müssen sich Anleger Sorgen machen? Alibaba-Aktie macht Rallypause - müssen sich Anleger Sorgen machen?
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Daimler Truck Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
35,72 EUR -0,07 EUR -0,20 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 26,97 Mrd. EUR

KGV 10,11 Div. Rendite 5,16%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN DTR0CK

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000DTR0CK8

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol DTGHF

Jefferies & Company Inc.

Daimler Truck Buy

20:31 Uhr
Daimler Truck Buy
Aktie in diesem Artikel
Daimler Truck
35,72 EUR -0,07 EUR -0,20%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Daimler Truck auf "Buy" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. Die Aktien des US-Lkw-Herstellers Paccar hätten bereits den Tiefpunkt des aktuellen Branchenzyklus eingepreist, schrieb Michael Aspinall in einer am Montag vorliegenden Studie. Bei den Anteilscheinen der europäischen Lkw-Bauer sei dies noch nicht der Fall. Insgesamt dürfte die Nachrichtenlage in den USA weiterhin schwierig bleiben. Der Experte bevorzugt aktuell aus Bewertungsgründen Daimler Truck gegenüber Volvo./la/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.10.2025 / 11:26 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.10.2025 / 11:26 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Daimler Truck AG

Zusammenfassung: Daimler Truck Buy

Unternehmen:
Daimler Truck		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
50,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
35,45 €		 Abst. Kursziel*:
41,04%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
35,72 €		 Abst. Kursziel aktuell:
39,98%
Analyst Name:
Michael Aspinall 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
44,25 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Daimler Truck

20:31 Daimler Truck Buy Jefferies & Company Inc.
02.10.25 Daimler Truck Buy Deutsche Bank AG
02.10.25 Daimler Truck Buy Jefferies & Company Inc.
01.10.25 Daimler Truck Overweight JP Morgan Chase & Co.
01.10.25 Daimler Truck Underperform Bernstein Research
mehr Analysen

Nachrichten zu Daimler Truck

Dow Jones Treibstoff-Transport Daimler Truck-Aktie tiefer: Wohl 1.000 Militär-Lkw für Ukraine im Gespräch Daimler Truck-Aktie tiefer: Wohl 1.000 Militär-Lkw für Ukraine im Gespräch
finanzen.net Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck am Nachmittag mit negativen Vorzeichen
finanzen.net Schwacher Handel: DAX verliert am Mittag
finanzen.net XETRA-Handel: LUS-DAX-Anleger greifen mittags zu
finanzen.net Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck büßt am Mittag ein
finanzen.net Stabiler Handel: DAX beginnt die Montagssitzung wenig bewegt
finanzen.net Optimismus in Frankfurt: LUS-DAX zum Start des Montagshandels mit Gewinnen
finanzen.net Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck am Vormittag mit roter Tendenz
finanzen.net September 2025: Das sind die Expertenmeinungen zur Daimler Truck-Aktie
EQS Group EQS-DD: Daimler Truck Holding AG: Eva Barbara Scherer, buy
Benzinga General Dynamics And Daimler Truck Expand Collaboration On Military Logistics
EQS Group EQS-CMS: Daimler Truck Holding AG: Release of a capital market information
EQS Group EQS-Adhoc: Daimler Truck Holding AG: Strong Q2 performance - reduced outlook for 2025
EQS Group EQS-CMS: Daimler Truck Holding AG: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: Daimler Truck Holding AG: Release of a capital market information
Financial Times Daimler Truck considers China production exit as it faces ‘crazy’ down cycle
Financial Times Daimler Truck considers China production exit as it faces ‘crazy’ down cycle
RSS Feed
Daimler Truck zu myNews hinzufügen