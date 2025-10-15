Daimler Truck Aktie News: Anleger schicken Daimler Truck am Mittag auf rotes Terrain

Daimler Truck im Fokus

Die Aktie von Daimler Truck gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Daimler Truck-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Minus bei 33,84 EUR.

Die Daimler Truck-Aktie gab im XETRA-Handel um 11:47 Uhr um 0,2 Prozent auf 33,84 EUR nach. Die Daimler Truck-Aktie sank bis auf 33,59 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 33,99 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 566.440 Daimler Truck-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 06.03.2025 erreichte der Anteilsschein mit 45,33 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Daimler Truck-Aktie ist somit 33,95 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 07.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 30,78 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 9,04 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Daimler Truck-Aktie.

Zuletzt erhielten Daimler Truck-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,90 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,65 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 43,78 EUR an.

Am 31.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,36 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,93 EUR je Aktie vermeldet. Mit einem Umsatz von 11,67 Mrd. EUR, gegenüber 13,33 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 12,39 Prozent präsentiert.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 07.11.2025 veröffentlicht. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von Daimler Truck rechnen Experten am 06.11.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 3,50 EUR je Daimler Truck-Aktie.

