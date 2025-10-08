DAX 24.611 +0,1%ESt50 5.626 -0,4%MSCI World 4.328 -0,6%Top 10 Crypto 16,51 -4,5%Nas 22.918 -0,5%Bitcoin 104.106 -1,9%Euro 1,1567 -0,5%Öl 65,13 -1,4%Gold 3.961 -1,9%
DAX markiert neues Rekordhoch über 24.700-Punkte-Marke und schließt fester - Sentiment: Bullen mit absoluter Mehrheit
Novo Nordisk-Aktie schwächer: Milliardenübernahme sichert Zugriff auf mögliches Medikament gegen Leberfibrose
Daimler Truck Aktie

35,02 EUR +0,36 EUR +1,04 %
STU
Marktkap. 26,59 Mrd. EUR

KGV 10,11 Div. Rendite 5,16%
WKN DTR0CK

ISIN DE000DTR0CK8

Symbol DTGHF

Jefferies & Company Inc.

Daimler Truck Buy

18:41 Uhr
Aktie in diesem Artikel
Daimler Truck
35,02 EUR 0,36 EUR 1,04%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Daimler Truck nach einer Auswertung europäischer Lkw-Zulassungszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. Bei der gängigsten Konfiguration der Lastkraftwagen sei Scania in puncto Kraftstoffeffizienz führend, gefolgt von Volvo, schrieb Philippe Houchois in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./la/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.10.2025 / 11:34 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.10.2025 / 11:34 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Robert Way / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Daimler Truck Buy

Unternehmen:
Daimler Truck		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
50,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
34,46 €		 Abst. Kursziel*:
45,12%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
35,02 €		 Abst. Kursziel aktuell:
42,78%
Analyst Name:
Philippe Houchois 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
43,63 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Daimler Truck

18:41 Daimler Truck Buy Jefferies & Company Inc.
13:36 Daimler Truck Neutral Goldman Sachs Group Inc.
08.10.25 Daimler Truck Outperform RBC Capital Markets
06.10.25 Daimler Truck Buy Jefferies & Company Inc.
02.10.25 Daimler Truck Buy Deutsche Bank AG
mehr Analysen

Nachrichten zu Daimler Truck

finanzen.net Archion Group Archion-Aktie: Gemeinschaftsunternehmen von Daimler Truck und Toyota startet 2026 an der Börse Archion-Aktie: Gemeinschaftsunternehmen von Daimler Truck und Toyota startet 2026 an der Börse
finanzen.net Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck zieht am Vormittag an
finanzen.net Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck am Mittwochnachmittag mit Verlusten
finanzen.net Starker Wochentag in Frankfurt: DAX zeigt sich am Nachmittag fester
finanzen.net Börse Frankfurt: LUS-DAX nachmittags mit Zuschlägen
dpa-afx ROUNDUP: Absatz von Daimler Truck sinkt wegen Nordamerika-Schwäche
Dow Jones Daimler Truck-Aktie tiefer: Weniger Fahrzeuge abgesetzt - schwacher Nordamerika-Markt
finanzen.net Investment-Note für Daimler Truck-Aktie: Neue Analyse von RBC Capital Markets
finanzen.net Freundlicher Handel: DAX verbucht Gewinne
EQS Group EQS-DD: Daimler Truck Holding AG: Eva Barbara Scherer, buy
Benzinga General Dynamics And Daimler Truck Expand Collaboration On Military Logistics
EQS Group EQS-CMS: Daimler Truck Holding AG: Release of a capital market information
EQS Group EQS-Adhoc: Daimler Truck Holding AG: Strong Q2 performance - reduced outlook for 2025
EQS Group EQS-CMS: Daimler Truck Holding AG: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: Daimler Truck Holding AG: Release of a capital market information
Financial Times Daimler Truck considers China production exit as it faces ‘crazy’ down cycle
Financial Times Daimler Truck considers China production exit as it faces ‘crazy’ down cycle
