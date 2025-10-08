DAX24.544 +0,7%Est505.632 +0,3%MSCI World4.332 ±0,0%Top 10 Crypto16,93 -0,8%Nas22.788 -0,7%Bitcoin105.505 +1,2%Euro1,1636 -0,2%Öl66,43 +1,1%Gold4.035 +1,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA NVIDIA 918422 RENK RENK73 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Plug Power A1JA81 Tesla A1CX3T BMW 519000 D-Wave Quantum A3DSV9 HENSOLDT HAG000 NEL ASA A0B733 Siemens Energy ENER6Y Novo Nordisk A3EU6F Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Diginex A40PU6
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
24.500-Punkte-Marke im Blick: DAX fester -- Ottobock-Aktie: Angebotspreis am oberen Ende der Preisspanne -- Goldpreis erstmals über 4.000 US-Dollar -- DroneShield, PayPal, Plug Power, Diginex im Fokus
Top News
Steyr Motors: Spannung baut sich auf Steyr Motors: Spannung baut sich auf
Kooperation mit NVIDIA: Steht die Hitachi-Aktie vor neuen Impulsen? Kooperation mit NVIDIA: Steht die Hitachi-Aktie vor neuen Impulsen?
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Smartes Banking mit der C24 Bank: Mehr sparen - mehr investieren

ROUNDUP: Absatz von Daimler Truck sinkt wegen Nordamerika-Schwäche

08.10.25 14:29 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Daimler Truck
34,21 EUR -1,18 EUR -3,33%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

LEINFELDEN-ECHTERDINGEN (dpa-AFX) - Der Nutzfahrzeughersteller Daimler Truck hat wegen seiner Schwäche in Nordamerika erneut deutlich weniger Fahrzeuge verkauft. Von Juli bis September lag der Absatz bei gut 98.000 Stück - rund 15 Prozent weniger als ein Jahr zuvor, wie der DAX-Konzern am Mittwoch in Leinfelden-Echterdingen bei Stuttgart mitteilte. Die Aktie verlor am Nachmittag drei Prozent.

Wer­bung

Vor allem die andauernde Schwäche in Nordamerika belastet den Hersteller von Lkw und Bussen. In der Region brach der Absatz im dritten Quartal um 39 Prozent auf gut 30.200 ein. Speditionen in den USA sind derzeit zurückhaltend, was die Bestellung neuer Fahrzeuge angeht, weil sie das in den kommenden Jahren anfallende Transportvolumen kaum einschätzen können.

Auch in Asien und bei der Bus-Tochter sank der Fahrzeugabsatz. Die Lkw-Marke Mercedes-Benz, die vor allem in Europa und Lateinamerika vertreten ist, legte hingegen um acht Prozent auf fast 39.300 verkaufte Fahrzeuge zu.

Schon das erste Halbjahr war für den Dax-Konzern trist verlaufen mit einem Absatzrückgang um knapp sieben Prozent auf gut 206.500 Fahrzeuge. Auch 2024 hatte die schwierige Wirtschaftslage bereits auf die Verkäufe gedrückt.

Wer­bung

Nordamerika-Schwäche drückt aufs Geschäft

Wegen der anhaltenden Marktschwäche in Nordamerika hatte Daimler Truck bereits im Sommer erneut seinen Jahresausblick gesenkt. Im Industriegeschäft ohne Finanzdienstleistungen rechnete das Management noch mit 44 Milliarden bis 47 Milliarden Euro Umsatz. Für Trucks North America ging der Konzern zuletzt von einem Absatz zwischen 135.000 und 155.000 Einheiten aus. Zuvor waren 155.000 bis 175.000 Einheiten erwartet worden.

Noch unklar ist, welche Folgen die von US-Präsident Donald Trump angepeilten Zölle auf Lkw auf das Geschäft der Schwaben haben werden. Von November an sollen alle in die USA eingeführten mittelschweren und schweren Lastwagen mit einem Aufschlag von 25 Prozent versehen werden.

Vorstandschefin Karin Rådström hielt die US-Zölle zuletzt nicht für das größte Problem für das Geschäft, weil das Unternehmen zu einem großen Teil dort fertigt. Ihr zufolge ist der Konzern der größte Truck-Produzent Nordamerikas mit sieben Werken in den USA. Dort führt Daimler Truck unter anderem die Marken Freightliner und Western Star.

Wer­bung

Sparprogramm angekündigt

Insgesamt will Daimler Truck wettbewerbsfähiger werden. Bis 2030 sollen die laufenden Kosten auf dem Heimatkontinent um mehr als eine Milliarde Euro sinken, dafür sollen in Deutschland rund 5.000 Stellen wegfallen. Betroffen ist insbesondere die Marke Mercedes-Benz. In Nordamerika soll ebenfalls gespart werden. Maßnahmen zur Senkung der Produktionskapazitäten betreffen dort nach früheren Angaben von Finanzchefin Eva Scherer mehr als 2.000 Jobs./jwe/err/DP/men

Ausgewählte Hebelprodukte auf Daimler Truck

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Daimler Truck

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Daimler Truck

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Daimler Truck

DatumRatingAnalyst
12:41Daimler Truck OutperformRBC Capital Markets
06.10.2025Daimler Truck BuyJefferies & Company Inc.
02.10.2025Daimler Truck BuyDeutsche Bank AG
02.10.2025Daimler Truck BuyJefferies & Company Inc.
01.10.2025Daimler Truck OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
12:41Daimler Truck OutperformRBC Capital Markets
06.10.2025Daimler Truck BuyJefferies & Company Inc.
02.10.2025Daimler Truck BuyDeutsche Bank AG
02.10.2025Daimler Truck BuyJefferies & Company Inc.
01.10.2025Daimler Truck OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
01.08.2025Daimler Truck HaltenDZ BANK
01.08.2025Daimler Truck NeutralUBS AG
15.07.2025Daimler Truck NeutralUBS AG
09.07.2025Daimler Truck NeutralUBS AG
13.06.2025Daimler Truck NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
01.10.2025Daimler Truck UnderperformBernstein Research
30.09.2025Daimler Truck UnderperformBernstein Research
26.09.2025Daimler Truck UnderperformBernstein Research
05.08.2025Daimler Truck UnderperformBernstein Research
01.08.2025Daimler Truck UnderperformBernstein Research

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Daimler Truck nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen