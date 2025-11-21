Daimler Truck Aktie News: Anleger greifen bei Daimler Truck am Freitagnachmittag zu

Kurs der Daimler Truck

Die Aktie von Daimler Truck zählt am Freitagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt sprang die Daimler Truck-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,3 Prozent auf 35,52 EUR zu.

Die Aktie legte um 15:51 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,3 Prozent auf 35,52 EUR zu. Die Daimler Truck-Aktie legte bis auf 35,63 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 34,64 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 460.602 Daimler Truck-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 06.03.2025 bei 45,33 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 27,62 Prozent könnte die Daimler Truck-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 30,78 EUR. Dieser Wert wurde am 07.04.2025 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Daimler Truck-Aktie 13,34 Prozent sinken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,70 EUR. Im Vorjahr hatte Daimler Truck 1,90 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 43,00 EUR.

Die Zahlen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Daimler Truck am 07.11.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,57 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,77 EUR erwirtschaftet worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Daimler Truck in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 19,70 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 10,55 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 13,14 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 19.03.2026 erfolgen.

Experten gehen davon aus, dass Daimler Truck im Jahr 2025 3,40 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

