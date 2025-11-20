DAX23.318 +0,7%Est505.584 +0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,47 +0,1%Nas22.564 +0,6%Bitcoin79.586 +0,5%Euro1,1527 -0,1%Öl63,98 +0,5%Gold4.067 -0,3%
So entwickelt sich Daimler Truck

Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck schiebt sich am Vormittag vor

20.11.25 09:23 Uhr
Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck schiebt sich am Vormittag vor

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Daimler Truck. Zuletzt ging es für das Daimler Truck-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 35,87 EUR.

Werte in diesem Artikel

Aktien
Aktien
Daimler Truck
35,53 EUR -0,46 EUR -1,28%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 09:06 Uhr stieg die Daimler Truck-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 35,87 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Daimler Truck-Aktie bisher bei 35,97 EUR. Bei 35,88 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via XETRA 25.394 Daimler Truck-Aktien umgesetzt.

Am 06.03.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 45,33 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 26,37 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 07.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 30,78 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Daimler Truck-Aktie ist somit 14,19 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nach 1,90 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,70 EUR je Daimler Truck-Aktie. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 43,00 EUR.

Am 07.11.2025 lud Daimler Truck zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete. Das EPS lag bei 0,57 EUR. Im letzten Jahr hatte Daimler Truck einen Gewinn von 0,77 EUR je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 19,70 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 10,55 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 13,14 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 19.03.2026 veröffentlicht.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,40 EUR je Daimler Truck-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Daimler Truck-Aktie

Daimler Truck-Aktie gewinnt: UBS bleibt neutral - US-Zölle im Blick

Daimler Truck-Analyse: Neutral-Bewertung von UBS AG für Daimler Truck-Aktie

DAX 40-Papier Daimler Truck-Aktie: So viel Verlust hätte ein Daimler Truck-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Bildquellen: Daimler Truck AG

Nachrichten zu Daimler Truck

DatumMeistgelesen
Analysen zu Daimler Truck

DatumRatingAnalyst
18.11.2025Daimler Truck NeutralUBS AG
14.11.2025Daimler Truck HaltenDZ BANK
10.11.2025Daimler Truck UnderperformBernstein Research
10.11.2025Daimler Truck BuyWarburg Research
10.11.2025Daimler Truck BuyDeutsche Bank AG
