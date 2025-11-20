Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck schiebt sich am Vormittag vor
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Daimler Truck. Zuletzt ging es für das Daimler Truck-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 35,87 EUR.
Um 09:06 Uhr stieg die Daimler Truck-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 35,87 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Daimler Truck-Aktie bisher bei 35,97 EUR. Bei 35,88 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via XETRA 25.394 Daimler Truck-Aktien umgesetzt.
Am 06.03.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 45,33 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 26,37 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 07.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 30,78 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Daimler Truck-Aktie ist somit 14,19 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Nach 1,90 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,70 EUR je Daimler Truck-Aktie. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 43,00 EUR.
Am 07.11.2025 lud Daimler Truck zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete. Das EPS lag bei 0,57 EUR. Im letzten Jahr hatte Daimler Truck einen Gewinn von 0,77 EUR je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 19,70 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 10,55 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 13,14 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.
Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 19.03.2026 veröffentlicht.
Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,40 EUR je Daimler Truck-Aktie belaufen.
|Datum
|Rating
|Analyst
|18.11.2025
|Daimler Truck Neutral
|UBS AG
|14.11.2025
|Daimler Truck Halten
|DZ BANK
|10.11.2025
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|10.11.2025
|Daimler Truck Buy
|Warburg Research
|10.11.2025
|Daimler Truck Buy
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|10.11.2025
|Daimler Truck Buy
|Warburg Research
|10.11.2025
|Daimler Truck Buy
|Deutsche Bank AG
|10.11.2025
|Daimler Truck Outperform
|RBC Capital Markets
|07.11.2025
|Daimler Truck Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.11.2025
|Daimler Truck Outperform
|RBC Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|18.11.2025
|Daimler Truck Neutral
|UBS AG
|14.11.2025
|Daimler Truck Halten
|DZ BANK
|07.11.2025
|Daimler Truck Neutral
|UBS AG
|15.10.2025
|Daimler Truck Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.10.2025
|Daimler Truck Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|10.11.2025
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|07.11.2025
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|27.10.2025
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|20.10.2025
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|01.10.2025
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
