DAX23.363 +0,9%Est505.584 +0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,48 +0,2%Nas22.564 +0,6%Bitcoin79.794 +0,8%Euro1,1518 -0,2%Öl64,11 +0,7%Gold4.061 -0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 Siemens Energy ENER6Y Amazon 906866 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Lufthansa 823212 Deutsche Telekom 555750 BASF BASF11 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Tesla A1CX3T Siemens 723610 SAP 716460 Plug Power A1JA81
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX zieht deutlich an -- NVIDIA mit kräftigem Gewinnplus -- Palo Alto enttäuscht mit Gewinn -- Siemens Energy, RENK, HENSOLDT, Rheinmetall, AMD, Broadcom, Novo Nordisk, Fraport im Fokus
Top News
So entwickeln sich Bitcoin, Ripple & Co am Mittag am Kryptomarkt So entwickeln sich Bitcoin, Ripple & Co am Mittag am Kryptomarkt
Anlegerlaune hellt auf: DAX mit Rückenwind dank NVIDIA-Bilanz Anlegerlaune hellt auf: DAX mit Rückenwind dank NVIDIA-Bilanz
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Dein Start in die smarte Geldanlage - mit 50 € geschenkt! Bei der Eröffnung Code "FI67TH50ZN" eingeben. Bis 31.12.2025!
Fokus auf Aktienkurs

Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck am Mittag in Rot

20.11.25 12:06 Uhr
Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck am Mittag in Rot

Die Aktie von Daimler Truck gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Daimler Truck-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 35,48 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Daimler Truck
35,53 EUR -0,46 EUR -1,28%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Daimler Truck-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:49 Uhr mit Abschlägen von 0,7 Prozent bei 35,48 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Daimler Truck-Aktie bis auf 35,16 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 35,88 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 153.521 Daimler Truck-Aktien umgesetzt.

Am 06.03.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 45,33 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Daimler Truck-Aktie ist somit 27,76 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.04.2025 (30,78 EUR). Abschläge von 13,25 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem im Jahr 2024 1,90 EUR an Daimler Truck-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,70 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 43,00 EUR je Daimler Truck-Aktie an.

Daimler Truck gewährte am 07.11.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,57 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Daimler Truck 0,77 EUR je Aktie erwirtschaftet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Daimler Truck in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 19,70 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 10,55 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 13,14 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte Daimler Truck am 19.03.2026 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Daimler Truck im Jahr 2025 3,40 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Daimler Truck-Aktie

Daimler Truck-Aktie gewinnt: UBS bleibt neutral - US-Zölle im Blick

Daimler Truck-Analyse: Neutral-Bewertung von UBS AG für Daimler Truck-Aktie

DAX 40-Papier Daimler Truck-Aktie: So viel Verlust hätte ein Daimler Truck-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Ausgewählte Hebelprodukte auf Daimler Truck

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Daimler Truck

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Daimler Truck AG

Nachrichten zu Daimler Truck

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Daimler Truck

DatumRatingAnalyst
18.11.2025Daimler Truck NeutralUBS AG
14.11.2025Daimler Truck HaltenDZ BANK
10.11.2025Daimler Truck UnderperformBernstein Research
10.11.2025Daimler Truck BuyWarburg Research
10.11.2025Daimler Truck BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
10.11.2025Daimler Truck BuyWarburg Research
10.11.2025Daimler Truck BuyDeutsche Bank AG
10.11.2025Daimler Truck OutperformRBC Capital Markets
07.11.2025Daimler Truck BuyJefferies & Company Inc.
07.11.2025Daimler Truck OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
18.11.2025Daimler Truck NeutralUBS AG
14.11.2025Daimler Truck HaltenDZ BANK
07.11.2025Daimler Truck NeutralUBS AG
15.10.2025Daimler Truck NeutralGoldman Sachs Group Inc.
09.10.2025Daimler Truck NeutralGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
10.11.2025Daimler Truck UnderperformBernstein Research
07.11.2025Daimler Truck UnderperformBernstein Research
27.10.2025Daimler Truck UnderperformBernstein Research
20.10.2025Daimler Truck UnderperformBernstein Research
01.10.2025Daimler Truck UnderperformBernstein Research

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Daimler Truck nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen