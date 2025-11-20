Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck am Mittag in Rot

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Daimler Truck gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Daimler Truck-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 35,48 EUR abwärts.

Die Daimler Truck-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:49 Uhr mit Abschlägen von 0,7 Prozent bei 35,48 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Daimler Truck-Aktie bis auf 35,16 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 35,88 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 153.521 Daimler Truck-Aktien umgesetzt.

Am 06.03.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 45,33 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Daimler Truck-Aktie ist somit 27,76 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.04.2025 (30,78 EUR). Abschläge von 13,25 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem im Jahr 2024 1,90 EUR an Daimler Truck-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,70 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 43,00 EUR je Daimler Truck-Aktie an.

Daimler Truck gewährte am 07.11.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,57 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Daimler Truck 0,77 EUR je Aktie erwirtschaftet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Daimler Truck in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 19,70 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 10,55 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 13,14 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte Daimler Truck am 19.03.2026 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Daimler Truck im Jahr 2025 3,40 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Daimler Truck-Aktie

