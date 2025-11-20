MAN baut in Deutschland 2.300 Stellen ab
Werte in diesem Artikel
DOW JONES--Der Nutzfahrzeughersteller MAN will angesichts der Nachfrageschwäche und eines zunehmenden Wettbewerbsdrucks in den kommenden Jahren etwa 2.300 Stellen abbauen. Vor allem betroffen ist der Standort München, wo etwa 1.300 Jobs in den kommenden zehn Jahren wegfallen sollen, wie das Unternehmen mitteilte. Die Anpassungen sollen sozialverträglich entlang der demografischen Kurve vorgenommen werden. MAN hat in Deutschland mehr als 15.000 Beschäftigte.
Zusätzlich zum Jobabbau sollen in den nächsten fünf Jahren rund 1 Milliarde Euro in die Standorte München, Nürnberg, Salzgitter und Wittlich investiert werden. MAN komme aktuell in eine "Hochinvestitionsphase". Dazu gehörten Ausgaben für die Überführung in die neue Abgasnorm oder in die Transformation hin zu Zero-Emission-Technologien, Digitalisierung, und die Plattformstrategie.
Kontakt: redaktion@dowjones.com
DJG/kla/brb
(END) Dow Jones Newswires
November 20, 2025 09:31 ET (14:31 GMT)
Ausgewählte Hebelprodukte auf TRATON
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf TRATON
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Nachrichten zu Volkswagen (VW) AG Vz.
Analysen zu Volkswagen (VW) AG Vz.
|Datum
|Rating
|Analyst
|10.11.2025
|Volkswagen (VW) vz Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.11.2025
|Volkswagen (VW) vz Buy
|Deutsche Bank AG
|07.11.2025
|Volkswagen (VW) vz Outperform
|RBC Capital Markets
|04.11.2025
|Volkswagen (VW) vz Buy
|Warburg Research
|03.11.2025
|Volkswagen (VW) vz Neutral
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|10.11.2025
|Volkswagen (VW) vz Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.11.2025
|Volkswagen (VW) vz Buy
|Deutsche Bank AG
|07.11.2025
|Volkswagen (VW) vz Outperform
|RBC Capital Markets
|04.11.2025
|Volkswagen (VW) vz Buy
|Warburg Research
|03.11.2025
|Volkswagen (VW) vz Buy
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|03.11.2025
|Volkswagen (VW) vz Neutral
|UBS AG
|31.10.2025
|Volkswagen (VW) vz Market-Perform
|Bernstein Research
|30.10.2025
|Volkswagen (VW) vz Market-Perform
|Bernstein Research
|30.10.2025
|Volkswagen (VW) vz Neutral
|UBS AG
|30.10.2025
|Volkswagen (VW) vz Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|11.03.2025
|Volkswagen (VW) vz Sell
|UBS AG
|21.01.2025
|Volkswagen (VW) vz Sell
|UBS AG
|13.01.2025
|Volkswagen (VW) vz Sell
|UBS AG
|23.12.2024
|Volkswagen (VW) vz Sell
|UBS AG
|03.12.2024
|Volkswagen (VW) vz Sell
|UBS AG
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Volkswagen (VW) AG Vz. nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen