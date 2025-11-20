DAX23.418 +1,1%Est505.606 +1,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,42 -0,3%Nas23.053 +2,2%Bitcoin79.083 -0,1%Euro1,1544 ±0,0%Öl63,88 +0,4%Gold4.083 +0,1%
MAN baut in Deutschland 2.300 Stellen ab

20.11.25 15:31 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
TRATON
28,00 EUR 0,58 EUR 2,12%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Volkswagen (VW) St.
94,70 EUR -3,40 EUR -3,47%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

DOW JONES--Der Nutzfahrzeughersteller MAN will angesichts der Nachfrageschwäche und eines zunehmenden Wettbewerbsdrucks in den kommenden Jahren etwa 2.300 Stellen abbauen. Vor allem betroffen ist der Standort München, wo etwa 1.300 Jobs in den kommenden zehn Jahren wegfallen sollen, wie das Unternehmen mitteilte. Die Anpassungen sollen sozialverträglich entlang der demografischen Kurve vorgenommen werden. MAN hat in Deutschland mehr als 15.000 Beschäftigte.

Zusätzlich zum Jobabbau sollen in den nächsten fünf Jahren rund 1 Milliarde Euro in die Standorte München, Nürnberg, Salzgitter und Wittlich investiert werden. MAN komme aktuell in eine "Hochinvestitionsphase". Dazu gehörten Ausgaben für die Überführung in die neue Abgasnorm oder in die Transformation hin zu Zero-Emission-Technologien, Digitalisierung, und die Plattformstrategie.

Kontakt: redaktion@dowjones.com

DJG/kla/brb

(END) Dow Jones Newswires

November 20, 2025 09:31 ET (14:31 GMT)

