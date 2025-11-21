Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck am Freitagvormittag mit Abschlägen

Aktie im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Daimler Truck. Das Papier von Daimler Truck gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,6 Prozent auf 34,87 EUR abwärts.

Die Daimler Truck-Aktie musste um 09:06 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,6 Prozent auf 34,87 EUR abwärts. Die Daimler Truck-Aktie gab in der Spitze bis auf 34,64 EUR nach. Bei 34,64 EUR eröffnete der Anteilsschein. Von der Daimler Truck-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 34.139 Stück gehandelt.

Am 06.03.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 45,33 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 30,00 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Daimler Truck-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 07.04.2025 Kursverluste bis auf 30,78 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 11,73 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Daimler Truck-Aktie.

Für Daimler Truck-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,90 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,70 EUR ausgeschüttet werden. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 43,00 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Daimler Truck am 07.11.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,57 EUR gegenüber 0,77 EUR im Vorjahresquartal. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 19,70 Prozent auf 10,55 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 13,14 Mrd. EUR gelegen.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte Daimler Truck am 19.03.2026 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Daimler Truck-Aktie in Höhe von 3,40 EUR im Jahr 2025 aus.

