Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck am Freitagmittag gesucht

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Daimler Truck gehört am Freitagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Daimler Truck-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Plus bei 35,15 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Daimler Truck nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:48 Uhr 0,2 Prozent auf 35,15 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Daimler Truck-Aktie bei 35,33 EUR. Bei 34,64 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten 216.310 Daimler Truck-Aktien den Besitzer.

Am 06.03.2025 erreichte der Anteilsschein mit 45,33 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 28,96 Prozent könnte die Daimler Truck-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 07.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 30,78 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Daimler Truck-Aktie mit einem Verlust von 12,43 Prozent wieder erreichen.

Experten gehen davon aus, dass Daimler Truck-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,70 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Daimler Truck 1,90 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 43,00 EUR je Daimler Truck-Aktie aus.

Am 07.11.2025 hat Daimler Truck in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 0,57 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Daimler Truck 0,77 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 19,70 Prozent zurück. Hier wurden 10,55 Mrd. EUR gegenüber 13,14 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 19.03.2026 veröffentlicht.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 3,40 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

