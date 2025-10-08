DAX24.594 +0,9%Est505.644 +0,5%MSCI World4.348 +0,4%Top 10 Crypto16,90 -1,0%Nas22.950 +0,7%Bitcoin105.380 +1,1%Euro1,1633 -0,2%Öl66,16 +0,7%Gold4.043 +1,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA NVIDIA 918422 RENK RENK73 Plug Power A1JA81 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 BMW 519000 Tesla A1CX3T D-Wave Quantum A3DSV9 HENSOLDT HAG000 Siemens Energy ENER6Y NEL ASA A0B733 Novo Nordisk A3EU6F Diginex A40PU6 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
24.500-Punkte-Marke im Blick: Dow stabil -- DAX fester -- Goldpreis erstmals über 4.000 US-Dollar -- Ottobock, IREN, Red Cat, DroneShield, PayPal, Plug Power, Diginex im Fokus
Top News
Neuer Schwung Richtung Rekord: DAX zeigt sich zur Wochenmitte mit Gewinnen - über 24.600 Punkten Neuer Schwung Richtung Rekord: DAX zeigt sich zur Wochenmitte mit Gewinnen - über 24.600 Punkten
Ottobock-Aktie kommt: Angebotspreis am oberen Ende der Preisspanne Ottobock-Aktie kommt: Angebotspreis am oberen Ende der Preisspanne
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Smartes Banking mit der C24 Bank: Mehr sparen - mehr investieren
Daimler Truck im Fokus

Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck am Mittwochnachmittag mit Verlusten

08.10.25 16:10 Uhr
Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck am Mittwochnachmittag mit Verlusten

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Daimler Truck. Die Daimler Truck-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 3,1 Prozent auf 34,22 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Daimler Truck
34,25 EUR -1,14 EUR -3,22%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 3,1 Prozent auf 34,22 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Daimler Truck-Aktie bis auf 34,04 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 34,89 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.114.735 Daimler Truck-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 45,33 EUR erreichte der Titel am 06.03.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Daimler Truck-Aktie derzeit noch 32,47 Prozent Luft nach oben. Kursverluste drückten das Papier am 07.04.2025 auf bis zu 30,78 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 10,05 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Für Daimler Truck-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,90 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,67 EUR ausgeschüttet werden. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 44,33 EUR.

Am 31.07.2025 hat Daimler Truck in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,36 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Daimler Truck ein EPS von 0,93 EUR je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Daimler Truck in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 12,39 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 11,67 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 13,33 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Daimler Truck am 07.11.2025 vorlegen. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 06.11.2026 erwartet.

Experten taxieren den Daimler Truck-Gewinn für das Jahr 2025 auf 3,56 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Daimler Truck-Aktie

September 2025: Das sind die Expertenmeinungen zur Daimler Truck-Aktie

Aktien von TRATON, Daimler Truck & Co. tiefrot: Drohende Importzölle der USA belasten Lkw-Hersteller

Zollpolitik im Fokus: Trump passt Pläne für Lastwagenimporte an

Ausgewählte Hebelprodukte auf Daimler Truck

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Daimler Truck

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Robert Way / Shutterstock.com

Nachrichten zu Daimler Truck

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Daimler Truck

DatumRatingAnalyst
12:41Daimler Truck OutperformRBC Capital Markets
06.10.2025Daimler Truck BuyJefferies & Company Inc.
02.10.2025Daimler Truck BuyDeutsche Bank AG
02.10.2025Daimler Truck BuyJefferies & Company Inc.
01.10.2025Daimler Truck OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
12:41Daimler Truck OutperformRBC Capital Markets
06.10.2025Daimler Truck BuyJefferies & Company Inc.
02.10.2025Daimler Truck BuyDeutsche Bank AG
02.10.2025Daimler Truck BuyJefferies & Company Inc.
01.10.2025Daimler Truck OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
01.08.2025Daimler Truck HaltenDZ BANK
01.08.2025Daimler Truck NeutralUBS AG
15.07.2025Daimler Truck NeutralUBS AG
09.07.2025Daimler Truck NeutralUBS AG
13.06.2025Daimler Truck NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
01.10.2025Daimler Truck UnderperformBernstein Research
30.09.2025Daimler Truck UnderperformBernstein Research
26.09.2025Daimler Truck UnderperformBernstein Research
05.08.2025Daimler Truck UnderperformBernstein Research
01.08.2025Daimler Truck UnderperformBernstein Research

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Daimler Truck nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen