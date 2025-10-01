Jefferies & Company Inc.

Daimler Truck Buy

08:01 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Daimler Truck vor den am 7. November erwarteten Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. Die Händlerkanal-Prüfungen hätten gezeigt, dass Kunden in den USA weiter abwarteten und dass die Preiserhöhungen unter den Autobauern nur begrenzt gewesen seien, schrieb Michael Aspinall in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Daher dürfte die Schwäche auch noch 2026 andauern. Zwar sehe er langfristig Wertpotenzial für den Nutzfahrzeughersteller, doch kurzfristig gebe es Abwärtsrisiken. Er senkte seine Ebit-Erwartung für das neue Jahr um 12 Prozent./rob/ck/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.10.2025 / 14:28 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.10.2025 / 14:28 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Daimler Trucks