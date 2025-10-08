Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck am Vormittag mit negativen Vorzeichen

Kursentwicklung

Die Aktie von Daimler Truck gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die Daimler Truck-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,2 Prozent auf 34,88 EUR.

Der Daimler Truck-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:06 Uhr verlor das Papier 1,2 Prozent auf 34,88 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Daimler Truck-Aktie bis auf 34,67 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 34,89 EUR. Der Tagesumsatz der Daimler Truck-Aktie belief sich zuletzt auf 127.547 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 45,33 EUR. Dieser Kurs wurde am 06.03.2025 erreicht. Gewinne von 29,96 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 07.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 30,78 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 11,75 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Zuletzt erhielten Daimler Truck-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,90 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,66 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Daimler Truck-Aktie bei 44,33 EUR.

Daimler Truck ließ sich am 31.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,36 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,93 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz wurde auf 11,67 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 12,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 13,33 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 07.11.2025 erfolgen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 06.11.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 3,57 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Daimler Truck-Aktie

September 2025: Das sind die Expertenmeinungen zur Daimler Truck-Aktie

Aktien von TRATON, Daimler Truck & Co. tiefrot: Drohende Importzölle der USA belasten Lkw-Hersteller

Zollpolitik im Fokus: Trump passt Pläne für Lastwagenimporte an