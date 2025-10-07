Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck gibt am Mittag ab

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Daimler Truck gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Daimler Truck-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 35,42 EUR abwärts.

Das Papier von Daimler Truck gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:48 Uhr ging es um 0,3 Prozent auf 35,42 EUR abwärts. Bei 35,02 EUR markierte die Daimler Truck-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 35,46 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 213.004 Daimler Truck-Aktien umgesetzt.

Am 06.03.2025 erreichte der Anteilsschein mit 45,33 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 27,98 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 30,78 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 13,10 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem im Jahr 2024 1,90 EUR an Daimler Truck-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,66 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 44,33 EUR.

Am 31.07.2025 legte Daimler Truck die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,36 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,93 EUR je Aktie in den Büchern standen. Umsatzseitig standen 11,67 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 12,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Daimler Truck 13,33 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 07.11.2025 veröffentlicht. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 06.11.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 3,57 EUR je Daimler Truck-Aktie.

