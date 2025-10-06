Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Daimler Truck gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Daimler Truck-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 1,3 Prozent auf 35,35 EUR nach.

Das Papier von Daimler Truck gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 15:52 Uhr ging es um 1,3 Prozent auf 35,35 EUR abwärts. Die Daimler Truck-Aktie sank bis auf 35,20 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 35,81 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 438.726 Daimler Truck-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 06.03.2025 auf bis zu 45,33 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 28,23 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 30,78 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.04.2025). Abschläge von 12,93 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nach 1,90 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,66 EUR je Daimler Truck-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 44,33 EUR je Daimler Truck-Aktie an.

Daimler Truck veröffentlichte am 31.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurden 0,36 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Daimler Truck 0,93 EUR je Aktie eingenommen. Das vergangene Quartal hat Daimler Truck mit einem Umsatz von insgesamt 11,67 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 13,33 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 12,39 Prozent verringert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Daimler Truck am 07.11.2025 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 06.11.2026.

In der Daimler Truck-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 3,58 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

