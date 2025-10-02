ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank hebt Ziel für Daimler Truck auf 44 Euro - 'Buy'
Werte in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Daimler Truck von 41 auf 44 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Nicolai Kempf rechnet laut seinem am Donnerstag vorliegenden Ausblick mit einem mauen dritten Quartal, was er vor allem mit dem US-Geschäft begründet. Deutliche Auftragseinbußen im zweiten Quartal dürften den Absatz beeinträchtigt und am Deckungsbeitrag gezehrt haben./tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.10.2025 / 08:05 / CET
