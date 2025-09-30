Daimler Truck Aktie
Marktkap. 26,89 Mrd. EURKGV 10,11 Div. Rendite 5,16%
WKN DTR0CK
ISIN DE000DTR0CK8
Symbol DTGHF
Daimler Truck Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Daimler Truck mit einem Kursziel von 50 Euro auf "Overweight"belassen. Kurzfristig dürfte der Gegenwind für den Nutzfahrzeughersteller zunehmen, schrieb Akshat Kacker am Mittwoch in seinem Ausblick auf die Quartalszahlen am 7. November. Seine Prognose für das bereinigte operative Konzernergebnis (Ebit) liege 8 Prozent unter der Konsensschätzung. Die Aktie bleibt aber sein Branchenfavorit./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.10.2025 / 11:49 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.10.2025 / 12:05 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Daimler Trucks
Zusammenfassung: Daimler Truck Overweight
|Unternehmen:
Daimler Truck
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
50,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
35,04 €
|Abst. Kursziel*:
42,69%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
34,87 €
|Abst. Kursziel aktuell:
43,39%
|
Analyst Name:
Akshat Kacker
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
43,88 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Daimler Truck
|14:16
|Daimler Truck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:36
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|08:26
|Daimler Truck Outperform
|RBC Capital Markets
|30.09.25
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|29.09.25
|Daimler Truck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14:16
|Daimler Truck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:36
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|08:26
|Daimler Truck Outperform
|RBC Capital Markets
|30.09.25
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|29.09.25
|Daimler Truck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14:16
|Daimler Truck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:26
|Daimler Truck Outperform
|RBC Capital Markets
|29.09.25
|Daimler Truck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.09.25
|Daimler Truck Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.09.25
|Daimler Truck Outperform
|RBC Capital Markets
|09:36
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|30.09.25
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|26.09.25
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|05.08.25
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|01.08.25
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|01.08.25
|Daimler Truck Halten
|DZ BANK
|01.08.25
|Daimler Truck Neutral
|UBS AG
|15.07.25
|Daimler Truck Neutral
|UBS AG
|09.07.25
|Daimler Truck Neutral
|UBS AG
|13.06.25
|Daimler Truck Neutral
|UBS AG