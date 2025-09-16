Daimler Truck Aktie
Marktkap. 27,04 Mrd. EURKGV 10,11 Div. Rendite 5,16%
WKN DTR0CK
ISIN DE000DTR0CK8
Symbol DTGHF
Daimler Truck Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Daimler Truck von 56 auf 50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Jose Asumendi verfolgt wegen der angekündigten US-Zölle bei dem Nutzfahrzeugbauer einen vorsichtigen Ansatz. Er rechnet laut seinem Kommentar vom Montag 2026 auch nicht mehr mit einer deutlichen Markterholung angesichts der anhaltenden Schwäche im US-Güterverkehrssektor und der Unsicherheit im Zusammenhang mit der EPA-2027-Abgasrichtlinie. Frühere Erholungsprognosen, die auf starken Vorbestellungen beruhten, seien nicht mehr gerechtfertigt./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2025 / 05:40 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2025 / 05:40 / BST
Zusammenfassung: Daimler Truck Overweight
|Unternehmen:
Daimler Truck
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
50,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
35,60 €
|Abst. Kursziel*:
40,45%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
35,75 €
|Abst. Kursziel aktuell:
39,86%
|
Analyst Name:
Jose M Asumendi
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
44,13 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
