DAX24.382 ±0,0%Est505.619 -0,6%MSCI World4.335 -0,1%Top 10 Crypto17,09 +0,5%Nas22.781 -0,3%Bitcoin106.036 +0,6%Euro1,1675 -0,4%Öl65,58 +1,9%Gold3.940 +1,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
DroneShield A2DMAA Rheinmetall 703000 Plug Power A1JA81 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Tesla A1CX3T HENSOLDT HAG000 Palantir A2QA4J Novo Nordisk A3EU6F Siemens Energy ENER6Y D-Wave Quantum A3DSV9 BASF BASF11 Alibaba A117ME Lufthansa 823212 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
'Shutdown' bleibt bestehen: DAX wenig bewegt -- Kurssprung in Japan - Hang Seng tiefer -- Hannover Rück kündigt höhere Dividende an -- D-Wave, DroneShield, Plug Power, Goldpreis im Fokus
Top News
Electro Optic Systems-Aktie erholt sich nach Kursrutsch: Auftrag von australischer Armee Electro Optic Systems-Aktie erholt sich nach Kursrutsch: Auftrag von australischer Armee
HENSOLDT-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats HENSOLDT-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Sie schätzen die Produkte, Services und stete Erreichbarkeit von BNP Paribas? Dann freuen wir uns, über Ihre Stimme zur Wahl des Zertifikatehauses.
Kursverlauf

Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck am Vormittag mit roter Tendenz

06.10.25 09:27 Uhr
Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck am Vormittag mit roter Tendenz

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Daimler Truck. Das Papier von Daimler Truck gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,3 Prozent auf 35,71 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Daimler Truck
35,29 EUR -0,65 EUR -1,81%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Daimler Truck-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:06 Uhr um 0,3 Prozent auf 35,71 EUR nach. Die größten Abgaben verzeichnete die Daimler Truck-Aktie bis auf 35,64 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 35,81 EUR. Bisher wurden heute 32.454 Daimler Truck-Aktien gehandelt.

Bei einem Wert von 45,33 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (06.03.2025). Das 52-Wochen-Hoch könnte die Daimler Truck-Aktie mit einem Kursplus von 26,94 Prozent wieder erreichen. Bei 30,78 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Daimler Truck-Aktie ist somit 13,81 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Daimler Truck-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 1,90 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,66 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 44,33 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Daimler Truck am 31.07.2025 vor. Es stand ein EPS von 0,36 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Daimler Truck noch ein Gewinn pro Aktie von 0,93 EUR in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Daimler Truck 11,67 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 12,39 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 13,33 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Daimler Truck wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 07.11.2025 vorlegen. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von Daimler Truck rechnen Experten am 06.11.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 3,58 EUR je Aktie in den Daimler Truck-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Daimler Truck-Aktie

September 2025: Das sind die Expertenmeinungen zur Daimler Truck-Aktie

Deutsche Bank AG bescheinigt Buy für Daimler Truck-Aktie

Daimler Truck will künftig eigene Ladesäulen für E-Busse bauen - Aktie leichter

Ausgewählte Hebelprodukte auf Daimler Truck

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Daimler Truck

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Daimler Trucks

Nachrichten zu Daimler Truck

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Daimler Truck

DatumRatingAnalyst
02.10.2025Daimler Truck BuyDeutsche Bank AG
02.10.2025Daimler Truck BuyJefferies & Company Inc.
01.10.2025Daimler Truck OverweightJP Morgan Chase & Co.
01.10.2025Daimler Truck UnderperformBernstein Research
01.10.2025Daimler Truck OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
02.10.2025Daimler Truck BuyDeutsche Bank AG
02.10.2025Daimler Truck BuyJefferies & Company Inc.
01.10.2025Daimler Truck OverweightJP Morgan Chase & Co.
01.10.2025Daimler Truck OutperformRBC Capital Markets
29.09.2025Daimler Truck OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
01.08.2025Daimler Truck HaltenDZ BANK
01.08.2025Daimler Truck NeutralUBS AG
15.07.2025Daimler Truck NeutralUBS AG
09.07.2025Daimler Truck NeutralUBS AG
13.06.2025Daimler Truck NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
01.10.2025Daimler Truck UnderperformBernstein Research
30.09.2025Daimler Truck UnderperformBernstein Research
26.09.2025Daimler Truck UnderperformBernstein Research
05.08.2025Daimler Truck UnderperformBernstein Research
01.08.2025Daimler Truck UnderperformBernstein Research

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Daimler Truck nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen