Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck am Vormittag mit roter Tendenz

Kursverlauf

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Daimler Truck. Das Papier von Daimler Truck gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,3 Prozent auf 35,71 EUR abwärts.

Die Daimler Truck-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:06 Uhr um 0,3 Prozent auf 35,71 EUR nach. Die größten Abgaben verzeichnete die Daimler Truck-Aktie bis auf 35,64 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 35,81 EUR. Bisher wurden heute 32.454 Daimler Truck-Aktien gehandelt.

Bei einem Wert von 45,33 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (06.03.2025). Das 52-Wochen-Hoch könnte die Daimler Truck-Aktie mit einem Kursplus von 26,94 Prozent wieder erreichen. Bei 30,78 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Daimler Truck-Aktie ist somit 13,81 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Daimler Truck-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 1,90 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,66 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 44,33 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Daimler Truck am 31.07.2025 vor. Es stand ein EPS von 0,36 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Daimler Truck noch ein Gewinn pro Aktie von 0,93 EUR in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Daimler Truck 11,67 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 12,39 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 13,33 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Daimler Truck wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 07.11.2025 vorlegen. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von Daimler Truck rechnen Experten am 06.11.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 3,58 EUR je Aktie in den Daimler Truck-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Daimler Truck-Aktie

September 2025: Das sind die Expertenmeinungen zur Daimler Truck-Aktie

Deutsche Bank AG bescheinigt Buy für Daimler Truck-Aktie

Daimler Truck will künftig eigene Ladesäulen für E-Busse bauen - Aktie leichter