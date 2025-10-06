Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck büßt am Mittag ein

Kursentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Daimler Truck. Die Daimler Truck-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,3 Prozent auf 35,35 EUR.

Die Daimler Truck-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr mit Abschlägen von 1,3 Prozent bei 35,35 EUR. Der Kurs der Daimler Truck-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 35,25 EUR nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 35,81 EUR. Von der Daimler Truck-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 239.234 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 06.03.2025 auf bis zu 45,33 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 28,23 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Daimler Truck-Aktie. Bei 30,78 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Daimler Truck-Aktie ist somit 12,93 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Daimler Truck-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 1,90 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,66 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Daimler Truck-Aktie bei 44,33 EUR.

Am 31.07.2025 äußerte sich Daimler Truck zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,36 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,93 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat Daimler Truck im vergangenen Quartal 11,67 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 12,39 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Daimler Truck 13,33 Mrd. EUR umsetzen können.

Daimler Truck dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 07.11.2025 präsentieren. Die Veröffentlichung der Daimler Truck-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 06.11.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,58 EUR je Daimler Truck-Aktie belaufen.

