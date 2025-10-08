DAX24.624 +1,0%Est505.656 +0,8%MSCI World4.350 +0,4%Top 10 Crypto16,77 -1,8%Nas22.988 +0,9%Bitcoin105.557 +1,2%Euro1,1603 -0,5%Öl66,48 +1,1%Gold4.048 +1,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
DroneShield A2DMAA Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 BMW 519000 RENK RENK73 Plug Power A1JA81 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Tesla A1CX3T D-Wave Quantum A3DSV9 Siemens Energy ENER6Y HENSOLDT HAG000 Novo Nordisk A3EU6F NEL ASA A0B733 Diginex A40PU6 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX schließt mit neuem Rekordschlussstand -- Goldpreis erstmals über 4.000 US-Dollar -- Ottobock, IREN, Red Cat, DroneShield, PayPal, Plug Power, Diginex im Fokus
Top News
Kursaufschwung bei Aktien von RENK, Rheinmetall und HENSOLDT nach Vortagesverlusten Kursaufschwung bei Aktien von RENK, Rheinmetall und HENSOLDT nach Vortagesverlusten
DJE - Gold & Ressourcen: Der themenorientierte globale Aktienfonds DJE - Gold & Ressourcen: Der themenorientierte globale Aktienfonds
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Smartes Banking mit der C24 Bank: Mehr sparen - mehr investieren

US-Rohöllagerbestände steigen stärker als erwartet

08.10.25 16:41 Uhr

WASHINGTON (Dow Jones)--Die Rohöllagerbestände in den USA haben sich in der Woche zum 3. Oktober ausgeweitet. Sie stiegen nach Angaben der staatlichen Energy Information Administration (EIA) um 3,715 Millionen Barrel gegenüber der Vorwoche. Von Dow Jones Newswires befragte Analysten hatten einen Anstieg um 0,7 Millionen Barrel vorhergesagt. In der Vorwoche hatten sich die Lagerbestände um 1,792 Millionen Barrel erhöht. Die Benzinbestände nahmen nach EIA-Angaben um 1,601 Millionen Barrel ab. Analysten hatten ein Minus von 1,0 Millionen Barrel erwartet, nachdem die Vorräte in der vorangegangenen Woche um 4,125 Millionen gestiegen waren.

Wer­bung

Die Ölproduktion in den USA war in der Woche mit 13,6 Millionen Barrel pro Tag um 0,1 Millionen höher als in der Vorwoche. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum ergab sich ein Zuwachs von 0,2 Millionen Barrel.

Webseite: http://www.eia.gov/petroleum/supply/weekly/

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/DJN/sha/flf

(END) Dow Jones Newswires

October 08, 2025 10:42 ET (14:42 GMT)