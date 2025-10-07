DAX24.333 -0,2%Est505.615 -0,2%MSCI World4.347 -0,1%Top 10 Crypto17,09 -1,8%Nas22.942 +0,7%Bitcoin105.829 -0,7%Euro1,1675 -0,3%Öl65,63 +0,2%Gold3.952 -0,2%
DAX schwächelt -- Nikkei nach Allzeithoch letztlich stabil -- Norwegen stockt RENK-Anteil auf -- Novo Nordisk mit Stellenkürzungen -- Gold, Rheinmetall, HENSOLDT, TSMC, AppLovin, NEL im Fokus
Kurs der Daimler Truck

Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck tendiert am Dienstagvormittag südwärts

07.10.25 09:26 Uhr
Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck tendiert am Dienstagvormittag südwärts

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Daimler Truck. Die Daimler Truck-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,7 Prozent auf 35,29 EUR.

Daimler Truck
35,39 EUR -0,14 EUR -0,39%
Das Papier von Daimler Truck befand sich um 09:07 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,7 Prozent auf 35,29 EUR ab. Das Tagestief markierte die Daimler Truck-Aktie bei 35,24 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 35,46 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 38.687 Daimler Truck-Aktien den Besitzer.

Bei 45,33 EUR erreichte der Titel am 06.03.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Daimler Truck-Aktie damit 22,15 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 07.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 30,78 EUR. Abschläge von 12,78 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 1,90 EUR an Daimler Truck-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,66 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 44,33 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Daimler Truck am 31.07.2025 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,36 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,93 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 11,67 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 12,39 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 13,33 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 07.11.2025 veröffentlicht. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 06.11.2026.

In der Daimler Truck-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 3,57 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Daimler Truck-Aktie

Zollpolitik im Fokus: Trump passt Pläne für Lastwagenimporte an

Daimler Truck-Aktie tiefer: Wohl 1.000 Militär-Lkw für Ukraine im Gespräch

September 2025: Das sind die Expertenmeinungen zur Daimler Truck-Aktie

Analysen zu Daimler Truck

DatumRatingAnalyst
06.10.2025Daimler Truck BuyJefferies & Company Inc.
02.10.2025Daimler Truck BuyDeutsche Bank AG
02.10.2025Daimler Truck BuyJefferies & Company Inc.
01.10.2025Daimler Truck OverweightJP Morgan Chase & Co.
01.10.2025Daimler Truck UnderperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
06.10.2025Daimler Truck BuyJefferies & Company Inc.
02.10.2025Daimler Truck BuyDeutsche Bank AG
02.10.2025Daimler Truck BuyJefferies & Company Inc.
01.10.2025Daimler Truck OverweightJP Morgan Chase & Co.
01.10.2025Daimler Truck OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
01.08.2025Daimler Truck HaltenDZ BANK
01.08.2025Daimler Truck NeutralUBS AG
15.07.2025Daimler Truck NeutralUBS AG
09.07.2025Daimler Truck NeutralUBS AG
13.06.2025Daimler Truck NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
01.10.2025Daimler Truck UnderperformBernstein Research
30.09.2025Daimler Truck UnderperformBernstein Research
26.09.2025Daimler Truck UnderperformBernstein Research
05.08.2025Daimler Truck UnderperformBernstein Research
01.08.2025Daimler Truck UnderperformBernstein Research

