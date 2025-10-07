Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck tendiert am Dienstagvormittag südwärts

Kurs der Daimler Truck

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Daimler Truck. Die Daimler Truck-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,7 Prozent auf 35,29 EUR.

Das Papier von Daimler Truck befand sich um 09:07 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,7 Prozent auf 35,29 EUR ab. Das Tagestief markierte die Daimler Truck-Aktie bei 35,24 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 35,46 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 38.687 Daimler Truck-Aktien den Besitzer.

Bei 45,33 EUR erreichte der Titel am 06.03.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Daimler Truck-Aktie damit 22,15 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 07.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 30,78 EUR. Abschläge von 12,78 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 1,90 EUR an Daimler Truck-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,66 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 44,33 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Daimler Truck am 31.07.2025 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,36 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,93 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 11,67 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 12,39 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 13,33 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 07.11.2025 veröffentlicht. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 06.11.2026.

In der Daimler Truck-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 3,57 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

