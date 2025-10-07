DAX24.381 ±0,0%Est505.616 -0,2%MSCI World4.333 -0,4%Top 10 Crypto16,92 -2,8%Nas22.806 -0,6%Bitcoin104.743 -1,7%Euro1,1673 -0,3%Öl65,25 -0,4%Gold3.985 +0,6%
Notierung im Blick

Daimler Truck Aktie News: Anleger trennen sich am Nachmittag vermehrt von Daimler Truck

07.10.25 16:09 Uhr
Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Daimler Truck. Die Aktionäre schickten das Papier von Daimler Truck nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 35,45 EUR.

Aktien
Aktien
Daimler Truck
35,25 EUR -0,28 EUR -0,79%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Daimler Truck-Aktie musste um 15:51 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,2 Prozent auf 35,45 EUR. Die Daimler Truck-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 35,02 EUR ab. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 35,46 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 389.798 Daimler Truck-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (45,33 EUR) erklomm das Papier am 06.03.2025. Mit einem Zuwachs von 27,87 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.04.2025 (30,78 EUR). Derzeit notiert die Daimler Truck-Aktie damit 15,17 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nach 1,90 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,66 EUR je Daimler Truck-Aktie. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 44,33 EUR aus.

Am 31.07.2025 lud Daimler Truck zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Es stand ein EPS von 0,36 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Daimler Truck noch ein Gewinn pro Aktie von 0,93 EUR in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 11,67 Mrd. EUR – eine Minderung von 12,39 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 13,33 Mrd. EUR eingefahren.

Daimler Truck wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 07.11.2025 vorlegen. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von Daimler Truck rechnen Experten am 06.11.2026.

Den erwarteten Gewinn je Daimler Truck-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 3,57 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Daimler Truck-Aktie

Zollpolitik im Fokus: Trump passt Pläne für Lastwagenimporte an

Daimler Truck-Aktie tiefer: Wohl 1.000 Militär-Lkw für Ukraine im Gespräch

September 2025: Das sind die Expertenmeinungen zur Daimler Truck-Aktie

Bildquellen: Daimler Truck AG

Nachrichten zu Daimler Truck

DatumMeistgelesen
Analysen zu Daimler Truck

DatumRatingAnalyst
06.10.2025Daimler Truck BuyJefferies & Company Inc.
02.10.2025Daimler Truck BuyDeutsche Bank AG
02.10.2025Daimler Truck BuyJefferies & Company Inc.
01.10.2025Daimler Truck OverweightJP Morgan Chase & Co.
01.10.2025Daimler Truck UnderperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
06.10.2025Daimler Truck BuyJefferies & Company Inc.
02.10.2025Daimler Truck BuyDeutsche Bank AG
02.10.2025Daimler Truck BuyJefferies & Company Inc.
01.10.2025Daimler Truck OverweightJP Morgan Chase & Co.
01.10.2025Daimler Truck OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
01.08.2025Daimler Truck HaltenDZ BANK
01.08.2025Daimler Truck NeutralUBS AG
15.07.2025Daimler Truck NeutralUBS AG
09.07.2025Daimler Truck NeutralUBS AG
13.06.2025Daimler Truck NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
01.10.2025Daimler Truck UnderperformBernstein Research
30.09.2025Daimler Truck UnderperformBernstein Research
26.09.2025Daimler Truck UnderperformBernstein Research
05.08.2025Daimler Truck UnderperformBernstein Research
01.08.2025Daimler Truck UnderperformBernstein Research

