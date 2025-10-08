DAX24.458 +0,3%Est505.632 +0,3%MSCI World4.330 ±-0,0%Top 10 Crypto17,00 -0,4%Nas22.788 -0,7%Bitcoin105.410 +1,1%Euro1,1621 -0,3%Öl65,97 +0,4%Gold4.035 +1,3%
Absatz von Daimler Truck sinkt wegen Nordamerika-Schwäche deutlich

08.10.25 10:41 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Daimler Truck
34,50 EUR -0,89 EUR -2,51%
News
Aktie kaufen

LEINFELDEN-ECHTERDINGEN (dpa-AFX) - Der Lkw- und Bushersteller Daimler Truck hat im dritten Quartal deutlich weniger Fahrzeuge verkauft. Der Absatz sank im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 15 Prozent auf 98.009 Stück, wie der Dax-Konzern (DAX) am Mittwoch in Leinfelden-Echterdingen mitteilte. Vor allem die andauernde Schwäche in Nordamerika belastete erneut; dort bekommt der Konzern auch die Folgen der US-Zollpolitik zu spüren. In der Region brach der Absatz im dritten Quartal um 39 Prozent ein. Bei Mercedes-Benz Trucks stieg der Absatz indessen um acht Prozent, während er bei Trucks Asia um acht Prozent rückläufig war.

Schon das erste Halbjahr war für den Dax-Konzern trist verlaufen, mit einem Absatzrückgang um knapp sieben Prozent auf 206.527 Fahrzeuge./err/mis

