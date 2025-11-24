Erste Schätzungen: Braze A gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Werte in diesem Artikel
Braze A wird sich voraussichtlich am 09.12.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.10.2025 beendeten Quartals äußern.
18 Analysten schätzen im Schnitt, dass Braze A im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,062 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -0,270 USD je Aktie gewesen.
18 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 184,2 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 21,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 152,1 Millionen USD umgesetzt worden waren.
Die Schätzungen von 18 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,412 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -1,020 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 18 Analysten von durchschnittlich 719,2 Millionen USD aus, nachdem im Vorjahr 593,4 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.net
Übrigens: Braze A und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Braze A
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Braze A
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Nachrichten zu Braze Inc Registered Shs -A-
Analysen zu Braze Inc Registered Shs -A-
Keine Analysen gefunden.