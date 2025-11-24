DAX23.092 -0,8%Est505.515 -1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,72 -3,4%Nas22.273 +0,9%Bitcoin76.049 +0,8%Euro1,1525 +0,1%Öl62,58 +0,1%Gold4.047 -0,5%
Heute im Fokus
DAX geht bei über 23.000 Punkten ins Wochenende -- Wall Street höher -- Portfolio von NVIDIA -- Bitcoin & Co. tiefrot -- D-Wave, Novo Nordisk, Siemens Energy, DroneShield, Rheinmetall, RENK im Fokus
Top News
Ausblick: Fluence Energy präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel Ausblick: Fluence Energy präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Bayer-Aktie: FXIa-Hemmer Asundexian erfüllt primäre Wirksamkeits- und Sicherheitsziele Bayer-Aktie: FXIa-Hemmer Asundexian erfüllt primäre Wirksamkeits- und Sicherheitsziele
Erste Schätzungen: Braze A gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

24.11.25 06:21 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Braze Inc Registered Shs -A-
23,20 EUR -0,59 EUR -2,48%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Braze A wird sich voraussichtlich am 09.12.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.10.2025 beendeten Quartals äußern.

18 Analysten schätzen im Schnitt, dass Braze A im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,062 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -0,270 USD je Aktie gewesen.

18 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 184,2 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 21,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 152,1 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Die Schätzungen von 18 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,412 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -1,020 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 18 Analysten von durchschnittlich 719,2 Millionen USD aus, nachdem im Vorjahr 593,4 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

