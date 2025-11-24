DAX23.092 -0,8%Est505.515 -1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,72 -3,4%Nas22.273 +0,9%Bitcoin76.049 +0,8%Euro1,1525 +0,1%Öl62,58 +0,1%Gold4.047 -0,5%
Erste Schätzungen: SailPoint veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

24.11.25 06:21 Uhr
SailPoint wird voraussichtlich am 09.12.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.10.2025 – vorstellen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 20 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,060 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte SailPoint -0,110 USD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite erwarten 18 Analysten ein Plus von 14,90 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 270,3 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 235,3 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Die Erwartungen von 21 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,214 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren -12,910 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 19 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 1,06 Milliarden USD, gegenüber 861,6 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.net

