Daimler Truck im Fokus

Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck am Dienstagvormittag mit Abschlägen

14.10.25 09:22 Uhr
Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck am Dienstagvormittag mit Abschlägen

Die Aktie von Daimler Truck gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,7 Prozent auf 34,10 EUR.

Die Daimler Truck-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 0,7 Prozent im Minus bei 34,10 EUR. Das Tagestief markierte die Daimler Truck-Aktie bei 33,91 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 34,01 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 102.072 Daimler Truck-Aktien den Besitzer.

Am 06.03.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 45,33 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Daimler Truck-Aktie 32,93 Prozent zulegen. Am 07.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 30,78 EUR ab. Der derzeitige Kurs der Daimler Truck-Aktie liegt somit 10,79 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem Daimler Truck seine Aktionäre 2024 mit 1,90 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,66 EUR je Aktie ausschütten. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 43,78 EUR für die Daimler Truck-Aktie aus.

Daimler Truck ließ sich am 31.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 0,36 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Daimler Truck noch ein Gewinn pro Aktie von 0,93 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Daimler Truck im vergangenen Quartal 11,67 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 12,39 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Daimler Truck 13,33 Mrd. EUR umsetzen können.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Daimler Truck am 07.11.2025 vorlegen. Am 06.11.2026 wird Daimler Truck schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Experten taxieren den Daimler Truck-Gewinn für das Jahr 2025 auf 3,53 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Daimler Truck

DatumRatingAnalyst
09.10.2025Daimler Truck BuyJefferies & Company Inc.
09.10.2025Daimler Truck NeutralGoldman Sachs Group Inc.
08.10.2025Daimler Truck OutperformRBC Capital Markets
06.10.2025Daimler Truck BuyJefferies & Company Inc.
02.10.2025Daimler Truck BuyDeutsche Bank AG
