Aktienentwicklung

Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck am Mittag tiefer

14.10.25 12:04 Uhr
Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck am Mittag tiefer

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Daimler Truck. Die Daimler Truck-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Minus bei 34,22 EUR.

Um 11:37 Uhr rutschte die Daimler Truck-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 34,22 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Daimler Truck-Aktie bisher bei 33,91 EUR. Bei 34,01 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der Daimler Truck-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 305.569 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (45,33 EUR) erklomm das Papier am 06.03.2025. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 32,47 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.04.2025 (30,78 EUR). Der derzeitige Kurs der Daimler Truck-Aktie liegt somit 11,18 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 1,90 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,66 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Daimler Truck-Aktie bei 43,78 EUR.

Daimler Truck ließ sich am 31.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,36 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,93 EUR je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Daimler Truck in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 12,39 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 11,67 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 13,33 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 07.11.2025 terminiert. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können Daimler Truck-Anleger Experten zufolge am 06.11.2026 werfen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Daimler Truck-Aktie in Höhe von 3,53 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Daimler Truck-Aktie

Analysen zu Daimler Truck

DatumRatingAnalyst
12:26Daimler Truck OutperformRBC Capital Markets
09.10.2025Daimler Truck BuyJefferies & Company Inc.
09.10.2025Daimler Truck NeutralGoldman Sachs Group Inc.
08.10.2025Daimler Truck OutperformRBC Capital Markets
06.10.2025Daimler Truck BuyJefferies & Company Inc.
