Kursverlauf

Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck tendiert am Mittag fester

13.10.25 12:04 Uhr
Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck tendiert am Mittag fester

Die Aktie von Daimler Truck gehört am Montagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt sprang die Daimler Truck-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 34,60 EUR zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Daimler Truck
34,55 EUR 0,22 EUR 0,64%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von Daimler Truck konnte um 11:48 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 34,60 EUR. Im Tageshoch stieg die Daimler Truck-Aktie bis auf 34,74 EUR. Bei 34,55 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 119.809 Daimler Truck-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 06.03.2025 auf bis zu 45,33 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 31,01 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Daimler Truck-Aktie. Am 07.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 30,78 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 11,04 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Für Daimler Truck-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,90 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,66 EUR ausgeschüttet werden. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 43,78 EUR für die Daimler Truck-Aktie aus.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Daimler Truck am 31.07.2025. Das EPS wurde auf 0,36 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,93 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Daimler Truck hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 11,67 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 12,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 13,33 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Daimler Truck dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 07.11.2025 präsentieren. Die Veröffentlichung der Daimler Truck-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 06.11.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Daimler Truck-Aktie in Höhe von 3,54 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Daimler Truck-Aktie

Bildquellen: Daimler Trucks

Nachrichten zu Daimler Truck

Analysen zu Daimler Truck

