Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck am Freitagvormittag im Aufwind

Die Aktie von Daimler Truck gehört am Freitagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt stieg die Daimler Truck-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 35,15 EUR.

Die Daimler Truck-Aktie konnte um 09:05 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 35,15 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Daimler Truck-Aktie bisher bei 35,30 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 35,19 EUR. Der Tagesumsatz der Daimler Truck-Aktie belief sich zuletzt auf 29.664 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 06.03.2025 auf bis zu 45,33 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 28,96 Prozent. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.04.2025 bei 30,78 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 12,43 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nach 1,90 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,66 EUR je Daimler Truck-Aktie. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 43,78 EUR aus.

Am 31.07.2025 hat Daimler Truck in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Das EPS lag bei 0,36 EUR. Im letzten Jahr hatte Daimler Truck einen Gewinn von 0,93 EUR je Aktie eingefahren. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 12,39 Prozent auf 11,67 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Daimler Truck 13,33 Mrd. EUR umgesetzt.

Daimler Truck wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 07.11.2025 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 06.11.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 3,54 EUR je Daimler Truck-Aktie.

