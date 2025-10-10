DAX24.241 -1,5%Est505.531 -1,7%MSCI World4.259 -1,8%Top 10 Crypto16,19 -2,1%Nas22.380 -2,8%Bitcoin100.893 -4,2%Euro1,1608 +0,4%Öl62,72 -3,9%Gold4.006 +0,8%
Dänemark rüstet zur Grönland-Verteidigung auf

10.10.25 20:33 Uhr

Von Lara Seligman

DOW JONES--Dänemark rüstet im Verteidigungsbereich auf und will 8,5 Milliarden US-Dollar für neue Schiffe und Flugzeuge ausgeben. Damit will Dänemark auf die Aussagen des US-Präsidenten Donald Trump reagieren, dass Grönland zu den USA gehören sollte.

"Die Sicherheit in der Arktis und im Nordatlantik ist ein gemeinsames Interesse des Königreichs Dänemark und der Vereinigten Staaten", sagte Dänemarks Botschafter in den USA, Jesper Møller Sørensen, in einem Interview. "Die heutige Ankündigung unterstreicht unser Engagement, die Verteidigung und Sicherheit in der Region mit Fähigkeiten zu stärken, die die Durchsetzung von Souveränität und Überwachung erweitern."

Dänemark werde 4 Milliarden Dollar für den Schutz der Arktis ausgeben, einschließlich des Kaufs oder Leasings von zwei neuen Arktisschiffen, einer Reihe von Seepatrouillenflugzeugen und Drohnen, so die dänischen Behörden. Die Investitionen umfassen auch ein neues Hauptquartier für das dänische Arktis-Kommando, den Bau eines Nordatlantik-Unterseekabels zwischen Grönland und Dänemark und die Einrichtung eines Frühwarnradars in Ostgrönland. Weitere 4,5 Milliarden Dollar sind für den Kauf von 16 neuen F-35-Kampfjets aus den USA vorgesehen, womit die dänische Flotte auf insgesamt 43 Flugzeuge anwächst. Auch andere europäische Länder planen die Anschaffung von Dutzenden F-35-Jets.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/cbr/flf

(END) Dow Jones Newswires

October 10, 2025 14:34 ET (18:34 GMT)