Daimler Truck im Fokus
So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Donnerstagmittag
Ferrari-Aktie gibt nach: Fokus wieder stärker auf Verbrenner
Profil
Daimler Truck im Fokus

Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck am Mittag mit Aufschlag

09.10.25 12:06 Uhr
Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck am Mittag mit Aufschlag

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von Daimler Truck. Zuletzt stieg die Daimler Truck-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,1 Prozent auf 35,09 EUR.

Die Daimler Truck-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 1,1 Prozent im Plus bei 35,09 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Daimler Truck-Aktie bei 35,16 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 34,84 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 253.200 Daimler Truck-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 06.03.2025 bei 45,33 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Daimler Truck-Aktie somit 22,59 Prozent niedriger. Bei 30,78 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Daimler Truck-Aktie derzeit noch 12,28 Prozent Luft nach unten.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,66 EUR. Im Vorjahr hatte Daimler Truck 1,90 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel der Daimler Truck-Aktie wird bei 44,33 EUR angegeben.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Daimler Truck am 31.07.2025 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,36 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Daimler Truck ein EPS von 0,93 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz lag bei 11,67 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 12,39 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 13,33 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Daimler Truck dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 07.11.2025 präsentieren. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von Daimler Truck rechnen Experten am 06.11.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Daimler Truck im Jahr 2025 3,55 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Daimler Truck-Aktie

Bildquellen: Daimler Trucks

Analysen zu Daimler Truck

DatumRatingAnalyst
08.10.2025Daimler Truck OutperformRBC Capital Markets
06.10.2025Daimler Truck BuyJefferies & Company Inc.
02.10.2025Daimler Truck BuyDeutsche Bank AG
02.10.2025Daimler Truck BuyJefferies & Company Inc.
01.10.2025Daimler Truck OverweightJP Morgan Chase & Co.
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Daimler Truck nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen