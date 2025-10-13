DAX24.325 +0,4%Est505.558 +0,5%MSCI World4.237 ±-0,0%Top 10 Crypto15,78 +3,0%Nas22.204 -3,6%Bitcoin99.047 -0,3%Euro1,1570 -0,4%Öl63,37 +2,1%Gold4.087 +1,7%
Aktien New York Ausblick: Erholung erwartet - Entspannung im Zollstreit

13.10.25 14:47 Uhr
NEW YORK (dpa-AFX) - Entspannungssignale im jüngst wieder aufgeflammten Zollstreit zwischen den USA und China dürften den US-Aktienmärkten zum Wochenstart klare Gewinne bescheren. Eine Dreiviertelstunde vor Handelsbeginn taxierte der Broker IG den Leitindex Dow Jones Industrial 0,9 Prozent im Plus auf 45.870 Punkte. Den technologielastigen Auswahlindex NASDAQ 100 sieht IG 1,8 Prozent höher bei 24.648 Punkten.

Nach den Zolldrohungen von US-Präsident Donald Trump gegen China am Freitag hatte der Dow knapp zwei Prozent eingebüßt und damit den größten Tagesverlust seit Anfang August verzeichnet. Für den Nasdaq 100 war es gar um dreieinhalb Prozent nach unten gegangen. Trump hatte als Reaktion auf Chinas umfangreiche Exportbeschränkungen für Seltene Erden mit einer massiven Erhöhung der Zölle auf chinesische Produkte gedroht.

Mittlerweile scheinen sich die Wogen etwas geglättet zu haben. So schlug Trump inzwischen wieder versöhnliche Töne an. Auf der Plattform Truth Social schrieb der Republikaner am Wochenende: "Machen Sie sich keine Sorgen um China, alles wird gut! Der hochgeschätzte Präsident Xi hatte nur einen schlechten Moment. Er will keine Depression für sein Land, und ich auch nicht. Die USA wollen China helfen, nicht schaden!!!"

Die Aktien der "Magnificent 7", also der sieben wertvollsten US-Technologiewerte Apple, Meta (Meta Platforms (ex Facebook)), Tesla, Amazon, NVIDIA, Alphabet (Alphabet A (ex Google)) und Microsoft verbuchten vorbörslich Kursaufschläge von 1,7 bis 3,5 Prozent. Sie hatten am Freitag zwischen zwei und mehr als fünf Prozent an Wert eingebüßt.

Die vorbörslichen Kurse von MP Materials (MP Materials A) und Energy Fuels schnellten um 9 beziehungsweise 14 Prozent nach oben. Händler verwiesen darauf, dass die Spannungen zwischen Peking und Washington über Chinas Exportkontrollen Seltener Erden Spekulationen um alternative Lieferanten dieser für Elektronikprodukte wichtigen Rohstoffe angeheizt hätten.

Für die Papiere von Estee Lauder (Estée Lauder Companies) ging es vorbörslich um 4,6 Prozent nach oben, nachdem die Investmentbank Goldman Sachs die Titel des Körperpflegekonzerns von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft hatte./edh/jha/

