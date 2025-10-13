Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck zeigt sich am Vormittag fester

Daimler Truck im Blick

Die Aktie von Daimler Truck gehört am Montagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Daimler Truck-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,9 Prozent auf 34,68 EUR.

Um 09:06 Uhr konnte die Aktie von Daimler Truck zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,9 Prozent auf 34,68 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Daimler Truck-Aktie bei 34,72 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 34,55 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 20.786 Daimler Truck-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (45,33 EUR) erklomm das Papier am 06.03.2025. Mit einem Zuwachs von mindestens 30,71 Prozent könnte die Daimler Truck-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 07.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 30,78 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Daimler Truck-Aktie mit einem Verlust von 11,25 Prozent wieder erreichen.

Nach 1,90 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,66 EUR je Daimler Truck-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 43,78 EUR je Daimler Truck-Aktie an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Daimler Truck am 31.07.2025. Das EPS lag bei 0,36 EUR. Im letzten Jahr hatte Daimler Truck einen Gewinn von 0,93 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 12,39 Prozent zurück. Hier wurden 11,67 Mrd. EUR gegenüber 13,33 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 07.11.2025 erwartet. Daimler Truck dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 06.11.2026 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Daimler Truck einen Gewinn von 3,54 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

