Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck tendiert am Montagnachmittag um Nulllinie

Wenig Veränderung zeigt am Montagnachmittag die Aktie von Daimler Truck. Kaum Ausschläge verzeichnete die Daimler Truck-Aktie im XETRA-Handel und tendierte zuletzt bei 34,35 EUR.

Mit einem Wert von 34,35 EUR bewegte sich die Daimler Truck-Aktie um 15:51 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Das bisherige Tageshoch markierte die Daimler Truck-Aktie bei 34,74 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Daimler Truck-Aktie bis auf 34,27 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 34,55 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 245.913 Daimler Truck-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 45,33 EUR erreichte der Titel am 06.03.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 31,97 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 07.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 30,78 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Daimler Truck-Aktie ist somit 10,39 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten gehen davon aus, dass Daimler Truck-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,66 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Daimler Truck 1,90 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 43,78 EUR für die Daimler Truck-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Daimler Truck am 31.07.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,36 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Daimler Truck ein EPS von 0,93 EUR je Aktie vermeldet. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 12,39 Prozent auf 11,67 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 13,33 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Daimler Truck-Bilanz für Q3 2025 wird am 07.11.2025 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 06.11.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Daimler Truck ein EPS in Höhe von 3,53 EUR in den Büchern stehen haben wird.

