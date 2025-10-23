DAX24.111 -0,2%Est505.656 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,95 +0,2%Nas22.740 -0,9%Bitcoin94.475 +1,9%Euro1,1589 -0,2%Öl65,89 +2,4%Gold4.114 +0,5%
DAX schwächer -- SAP-Zahlen enttäuschen -- Tesla mit Gewinneinbruch -- TKMS, IBM, Alphabet, Beyond Meat, Novo Nordisk, BYD im Fokus
Ausblick: Procter & Gamble veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Meme-Rally legt Pause ein: Droht bei der Beyond-Meat-Aktie nun eine kräftige Korrektur?
Aktienkurs aktuell

Daimler Truck Aktie News: Investoren trennen sich am Donnerstagmittag vermehrt von Daimler Truck

23.10.25 12:04 Uhr
Daimler Truck Aktie News: Investoren trennen sich am Donnerstagmittag vermehrt von Daimler Truck

Die Aktie von Daimler Truck gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Daimler Truck-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,4 Prozent auf 34,96 EUR.

Die Daimler Truck-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr mit Abschlägen von 0,4 Prozent bei 34,96 EUR. In der Spitze büßte die Daimler Truck-Aktie bis auf 34,89 EUR ein. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 34,96 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 192.881 Daimler Truck-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 45,33 EUR. Dieser Kurs wurde am 06.03.2025 erreicht. Derzeit notiert die Daimler Truck-Aktie damit 22,88 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 07.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 30,78 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Daimler Truck-Aktie 11,96 Prozent sinken.

Für Daimler Truck-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,90 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,64 EUR ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 43,33 EUR je Daimler Truck-Aktie aus.

Am 31.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS belief sich auf 0,36 EUR gegenüber 0,93 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Das vergangene Quartal hat Daimler Truck mit einem Umsatz von insgesamt 11,67 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 13,33 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 12,39 Prozent verringert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Daimler Truck am 07.11.2025 vorlegen. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 06.11.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 3,46 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Daimler Truck-Aktie

